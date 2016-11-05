تاکید بر ثبت کوشک امیرسلیمانی/ اولین کمپ ترک اعتیاد کجا است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در هشتادمین تهرانگردی خود به منطقه ۱۵ رفت و با حضور در موسسه فرهنگی، آموزشی قلم، از بخش‌های مختلف این موسسه بازدید کرد و گفت: این موسسه اولین مجموعه کوچکی بود که در حوزه فرهنگ در شهرداری تهران و در دهه ۷۰ ساخته شد.

او با بیان اینکه مجموعه‌های کوچک فرهنگی در شهر بزرگ تهران اثرگذار هستند، افزود: این موسسه به نام قلم در منطقه شناخته شده است اما اسم ثبتی این موسسه آموزشی قلم‌یار است که به همت بسیجیان مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در افسریه در سال ۷۱ راه‌اندازی شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این مکان برای ساخت پاساژ در نظر گرفته شد و ۹۰ درصد فعالیت عمرانی آن نیز انجام شده بود، اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری قسمتی از پاساژ جدا و به این موسسه فرهنگی که کلاس‌های متعدد آموزشی برای مردم برگزار می‌کند، تبدیل شد.

مسجد جامعی با بیان اینکه این محله دارای جمعیت جوان زیادی است که وجود چنین مراکزی می‌تواند بر آموزش و تعلیم آنها موثر باشد، بیان کرد: موسسه قلم اولین مجوز تاسیس موسسات فرهنگی را دریافت کرده و پس از تاسیس این موسسه بود که موسسات دیگر فرهنگی نیز پا به عرصه بروز و ظهور گذاشتند.

او در ادامه به بوستان بانوان منطقه ۱۵ رفت و از نزدیک از این مجموعه که بیش از ۲۷ هکتار مساحت دارد و همچنین مجموعه شهربانو بازدید کرد؛ علی اکبر انجمنی، شهردار منطقه ۱۵ که در این تهرانگردی مسجد جامعی را همراهی می‌کرد، با ارائه توضیحاتی در خصوص این بوستان ویژه بانوان که ورود آقایان به آن ممنوع است، تصریح کرد: این مجموعه قسمتی از باغ بزرگ امیرسلیمانی است که برای پرکردن اوقات فراغت بانوان به بوستان ویژه این قشر بدل شده است.

شهردار منطقه ۱۵ با بیان اینکه تمام کادر و پرسنل این بوستان زن هستند، خاطرنشان کرد: درون این بوستان برای اولین بار مجموعه خدماتی شهربانو نیز ایجاد شده است؛ به گونه‌ای که زنان می‌توانند علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های بوستان از سالن‌های چندمنظوره، کافی شاپ و آرایشگاه استفاده کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مجموعه قنات‌های هاشم آباد و محمود آباد در گذشته، درختان کهن باغ امیرسلیمانی را آبیاری می‌کرد، گفت: متاسفانه حالا تعدادی از قنات‌ها غیرفعال هستند که با حفر چاه عمیق توانستیم درختان کهن باغ امیرسلیمانی را آبیاری کنیم اما درختان این بوستان عمدتا بعد از ایجاد این بوستان کاشته شده‌اند.

در ادامه، مسجد جامعی ضمن بازدید از سالن تئاتر روباز این مجموعه عنوان کرد: بنا بر اطلاعات مسئولان منطقه، در ایام محرم تعزیه خوانی زنان در این بوستان انجام می‌گرفت که بسیار جالب توجه است؛ چرا که تعزیه‌ها معمولا توسط مردان اجرا می‌شود و حتی مردها به جای شخصیت‌های زنانه‌ واقعه عاشورا همچون حضرت زینب (س) تعزیه خوانی می‌کردند و همیشه کربلا ماهیت مردانه داشته اما در این سبک تعزیه خوانی جدید همه اتفاقات توسط زنان روایت شده و به جای مردان واقعه کربلا نیز زنان نقش آفرینی می‌کنند.

او با بیان اینکه بنا به گفته مسئولان، تیم فوتبال زنان دو تیم پرسپولیس و استقلال نیز در این مجموعه تمرین می‌کنند، اذعان کرد: سالن و زمین چمن فوتبال این مجموعه بنا به گفته مسئولان امر بسیار مورد توجه تیم‌های فوتبال زنان قرار گرفته است و جالب است که معمولا تیم‌های بانوان بی‌سر و صدا اما به طور جدی به کار خود می‌پردازند و بعضی‌ از بازی‌های لیگ فوتبال زنان نیز در این زمین برگزار می‌شود.

کوشک امیرسلیمانی، مقصد بعدی تهرانگردان بود. عضو شورای اسلامی شهر تهران، ضمن بازدید از این کوشک تاریخی که یکی از ساختمان‌های شهرداری منطقه شده است، اظهار کرد: امیرسلیمانی، قائم مقام احمدشاه و بزرگ خاندان قاجار بود که حالا زمین‌های این فرد به پارک آبی، پردیس بانوان و شهرک شهید بروجردی تبدیل شده است اما متاسفانه عمارت این فرد مورد غفلت قرار گرفته است. به گونه ای که متاسفانه سیما و منظر این بنا مورد غفلت قرار گرفته و با وجودی که سبک و سیاق ساختمان اصلی حفظ شده اما نمای تاریخی آن حفظ نشده است که لازم است مسئولان امر به این نکته توجه کنند.

مسجد جامعی با بیان اینکه تعداد خانه‌های تاریخی در منطقه ۱۵ کم است و لازم است مسئولان امر در حفظ این گونه خانه‌های تاریخی اهتمام ویژه داشته باشند، بیان کرد: جالب است بدانید که هنوز کوشک تاریخی امیرسلیمانی که از بزرگان خاندان قاجاریه است، ثبت ملی نشده و لازم است پس از ثبت این بنا، این عمارت با اتکا به الگوی اولیه مورد بازسازی قرار گیرد.

او همچنین ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این عمارت که به کتابخانه عمومی بدل شده به سراغ کتابخانه رفت و تصریح کرد: جالب است بدانید که بخش عمده کتاب‌های اهدا شده به این کتابخانه، اهدایی کتابخانه مقام معظم رهبری بوده است اما متاسفانه مسئولان کتابخانه فهرستی از تعداد و عنوان کتاب‌های اهدایی از سوی کتابخانه مقام معظم رهبری در اختیار ندارند.

تهرانگردان سپس به کمپ ترک اعتیاد متعلق به جمعیت تولدی رفتند. عضو شورای اسلامی شهر تهران، ضمن گپ و گفت با کسانی که برای بازپروری به این محل آمده بودند، گفت: جمعیت تولدی دوباره اولین مرکز ترک اعتیاد علمی را در کشور در سال ۸۱ بنا کردند و عمدتا معتادان بهبود یافته پس از بهبودی به جمعیت بازگشته و به عنوان مددیار معتادان در حال ترک، به آنها کمک می‌کنند.

مسجد جامعی پس از آن به مسجد قاسم بن الحسن (ع) محل برگزاری یازدهمین مسابقه قرآنی «مدهامتان» رفت و پس از دیدار با برخی از قاریان حاضر در این مسابقات، به آمار شرکت کنندگان اشاره و توضیح داد: براساس آمارهای ارائه شده از سوی برگزار کنندگان این مسابقه قرآنی از محدوده تهران و شمیرانات ۲۵۱ نفر در این مسابقات شرکت کردند که ۱۹۴ نفر دختر و مابقی پسر بودند و همچنین از محدوده شهرری ۷۲ نفر در این مسابقات حضور داشتند که ۴۰ نفر آنها پسر و مابقی دختر بودند.

او افزود: براساس آمارهای ارائه شده در رشته قرائت ۱۰۹ نفر حافظ کل قرآن، ۴۶ نفر اذان، ۱۱ نفر ترتیل و تصحیح اذکار نماز ۱۰۸ نفر شرکت کرده‌اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به منطقه بهشتیه (آرامستان) خاوران که محل دفن کلیمیان پایتخت است، رفت و با بیان اینکه این قبرستان از سال ۱۳۱۵ فعالیت می‌کند، خاطرنشان کرد: فضای سبز این محدوده دارای اشکالاتی است که باید توسط شهرداری منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

مسجدجامعی در ادامه به دانشکده فنی دخترانه تهران ولی‌عصر (عج) رفت و با مدیران و برخی از دانشجویان این دانشکده به گفت‌وگو پرداخت. او سپس در مراسم کلنگ زنی ساخت مسجد شهدای این دانشکده حاضر شد و با اشاره به کمبود اعتبارات و مشکل اشتغال در سطح جامعه، تاکید کرد: یکی از کارهای مدیریتی این است که از ظرفیت موجود کمال استفاده را ببریم که با هماهنگی‌های انجام شده فی مابین دانشگاه و مسئولان شهرداری می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه سازمان زیباسازی می‌تواند برای طراحی یک سردر مناسب و همچنین سیما و منظر ایرانی این دانشکده اقدامات موثری انجام دهد، گفت: این سردر می‌تواند الگویی برای سایر دانشکده‌های فنی دخترانه سراسر کشور باشد. همچنین باید مبلمانی متناسب با فضای سبز این دانشکده در ابعاد مختلف طراحی شود.

مسجد جامعی با بیان اینکه هیچ دانشگاهی وظیفه‌اش ساختن مسجد نیست، تاکید کرد: ما مسجدی نیاز داریم که در حد ظرفیت دانشگاه باشد. اگر می‌خواهید مسجدی منطقه‌ای و با کارکرد فرامنطقه‌ای بسازید، می‌توانید از کمک شهرداری بهره‌مند شوید اما لازم است که از نظر، ایده و مشارکت شهرداری تهران نیز بهره‌مند شوید نه اینکه نقشه‌ای بکشید و به توافق برسید و بعد از آن از مشارکت شهرداری تهران برای ساخت بهره‌مند شوید.

او در پایان تهرانگردی خود به میدان شوش رفت و از اوراقچی‌های این منطقه بازدید کرد.