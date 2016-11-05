جزئیات جلسه امروز شورای حل اختلاف استان کرمانشاه

شهاب نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز شورای حل اختلاف استان کرمانشاه که با حضور اسدالله رازانی، استاندار، محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس، شهاب نادری نماینده مردم اورامانات در مجلس و کشتمند، دبیر شوراهای استان برگزار شد گفت: جلسه امروز تنها در خصوص شهرستان های اورامانات استان کرمانشاه بود.

وی در پاسخ به اینکه، برخی شنیده‌ها حاکی از این است که این جلسه برای بررسی تخلفات اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه و تعیین تکلیف پرونده شکایت شعبانی، شهردار پیشین کرمانشاه بوده است، گفت: اصلا این موضوع نبوده و همانگونه که ذکر شد، در این جلسه مطالب خاص دیگری نبوده و تنها مربوط به مشکلات شهرستان های اورامانات استان کرمانشاه بوده است.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این جلسه تنها مربوط به مشکلات شهرستان های اورامانات و حوزه روستایی این منطقه بوده است.