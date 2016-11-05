تحصیل ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ططری ظهر شنبه در نشست هم اندیشی دانشجویی لرستان به فعال شدن اتاق مشاوره در همه مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور با استفاده از اساتید مجرب اشاره کرد و اظهار داشت: بودجه ای نیز برای اساتید آموزش دهنده در اتاق مشاوره اختصاص داده شده است.

وی بیان داشت: کانون های عفاف و حجاب و تبلیغات محیطی را در مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور تشکیل داده ایم.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان با اشاره به اینکه برای اردوهای زیارتی و راهیان نور برنامه ریزی داشته ایم، گفت: بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال بودجه به این اردوها اختصاص داده شده است.

ططری با بیان اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در همه مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور فعال شده است تصریح کرد: همچنین کرسی آزاد اندیشی با عنوان استکبار ستیزی و آشنایی با قیام عاشورای حسینی(ع) در دانشگاه پیام نور برگزار شده است.

وی به ایجاد میز خدمت در همه مراکز واحدهای دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: همچنین اتوماسیون تغذیه در همه مراکز واحدها در راستای رفاه حال دانشجویان فعال شده است.

ططری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بخش تردد هیچ مشکلی وجود ندارد، عنوان کرد: بالغ بر ۲۰ هزار نفر دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور لرستان در حال تحصیل هستند.

وی در ادامه گفت: همچنین ۵۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور استان در حال تحصیل هستند.