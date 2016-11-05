به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «صوت المنامه»، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای، آزادی هرچه سریعتر شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را خواستار شد.

بر اساس این گزارش، این سازمان اعلام کرد: بازداشت شیخ علی سلمان و دیگر فعالان سیاسی در بحرین نماد بارز سلب آزادی بیان و اندیشه در این کشور است.

این سازمان بین المللی همچنین از مقامات آل خلیفه خواست تا هرچه سریعتر احکام صادره علیه شیخ علی سلمان را لغو کنند.

گفتنی است، پیشتر دادگاه آل خلیفه شیخ علی سلمان را به اتهام واهی تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز علیه رژیم آل خلیفه به ۴ سال حبس محکوم کرده بود. این در حالی است که دادگاهی دیگر در بحرین، محکومیت شیخ سلمان را از ۴ به ۹ سال افزایش داده است.