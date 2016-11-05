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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی شیخ «علی سلمان» شد

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی شیخ «علی سلمان» شد

سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار آزادی شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین از زندان های آل خلیفه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «صوت المنامه»، سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای، آزادی هرچه سریعتر شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را خواستار شد.

بر اساس این گزارش، این سازمان اعلام کرد: بازداشت شیخ علی سلمان و دیگر فعالان سیاسی در بحرین نماد بارز سلب آزادی بیان و اندیشه در این کشور است.

این سازمان بین المللی همچنین از مقامات آل خلیفه خواست تا هرچه سریعتر احکام صادره علیه شیخ علی سلمان را لغو کنند.

گفتنی است، پیشتر دادگاه آل خلیفه شیخ علی سلمان را به اتهام واهی تحریک مردم به انجام اقدامات خشونت آمیز علیه رژیم آل خلیفه به ۴ سال حبس محکوم کرده بود. این در حالی است که دادگاهی دیگر در بحرین، محکومیت شیخ سلمان را از ۴ به ۹ سال افزایش داده است.

کد مطلب 3815918

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    نظرات

    • ايمان اريا IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      به نظر من مهمترين صفات ذاتي يك رييس مدير شيخ ويا دبيركل ١)درون او اميخته به ترازويي با دوكفه اعتدال واقتدار باشد ٢) حتما كريم وسخي باشد كه باعشق وعلاقه نيازهاي افراد را براورده سازد٣)نسبت به افراد زير نظر خود كمترين ستم وتبعيض ناروا اعمال نكند وانچنان صلابت ونيرويي برخوردارباشد كه هيچ فرد يا گروهي چه درداخل وچه درخارج جرئت تعرض به حقوق هريك ازافراد را نداشته باشد )))دراين صورت است كه استعدادها شكوفا ميشود و افراد با روابط نيكو وبهرمندي از حقوق خود درسايه عدل وبرابري علاوه بر خودسازي و پرستش خالق يكتا در صلح وصفا زندگي ميكنند ،حال اين سوال رو از دبيركل سازمان ملل متحد دارم دبير كلي انهم دبيرمل سازمان جهاني ملل متحد نتواند يك نفر از افراد ملت يكي از دول تحت رياست جهاني خود را از چنگال ستم ازاد نكند چه رياستي است اصلا كلماتي همچون ((همدردي و درخواست )) بكار دبير كل نمياد دبيركلي كه دستورش الزام اور نباشد دبير كل نيست پس لقائش به زبقائش !؟

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