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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

واژگونی کامیونت حمل خاک/ یک نفر راهی بیمارستان شد

واژگونی کامیونت حمل خاک/ یک نفر راهی بیمارستان شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع حادثه واژگونی کامیون حمل خاک خبر داد و گفت: در این حادثه یک کارگر جوان که مشغول به کار بود آسیب دید و راهی بیمارستان شد.

 سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۰:۱۳ صبح امروز حادثه واژگونی کامیون به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله یک ایستگاه برای امدادرسانی به محل حادثه در خیابان حسام الدین خیابان کاظمی اعزام شدند. 

وی گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه کامیونت ایسوزو در محل گودبرداری به علت بی احتیاطی راننده و عدم توانایی وی در کنترل وسیله نقلیه اش  به حالت معلق در آمده است.

وی ادامه داد: کارگر ۴۰ ساله افغانستانی که در محل گودبرداری مشغول کار بود، به خاطر ریزش خاک های داخل کامیونت از ناحیه سر و دست مجروح شده بود که تحویل عوامل اورژانس شد.

ملکی افزود: این حادثه با ایمن سازی محیط و بازگرداندن کامیونت به حالت عادی ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید.

کد مطلب 3815920

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