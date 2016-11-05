واژگونی کامیونت حمل خاک/ یک نفر راهی بیمارستان شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۰:۱۳ صبح امروز حادثه واژگونی کامیون به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله یک ایستگاه برای امدادرسانی به محل حادثه در خیابان حسام الدین خیابان کاظمی اعزام شدند.

وی گفت: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه کامیونت ایسوزو در محل گودبرداری به علت بی احتیاطی راننده و عدم توانایی وی در کنترل وسیله نقلیه اش به حالت معلق در آمده است.

وی ادامه داد: کارگر ۴۰ ساله افغانستانی که در محل گودبرداری مشغول کار بود، به خاطر ریزش خاک های داخل کامیونت از ناحیه سر و دست مجروح شده بود که تحویل عوامل اورژانس شد.

ملکی افزود: این حادثه با ایمن سازی محیط و بازگرداندن کامیونت به حالت عادی ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید.