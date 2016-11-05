حضور برانکو و بازیکنان پرسپولیس در انجمن اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اعضای تیم و باشگاه پرسپولیس امروز شنبه در اقدامی خیرخواهانه در انجمن خیریه اوتیسم ایران حضور پیدا کردند. محمود خوردبین، برانکو ایوانکوویچ، محسن مسلمان، امید عالیشاه، احمد نوراللهی، محسن ربیع‌خواه و محمد امین آرام طبع همراه با پندار خمارلو نفراتی بودند که در این برنامه حضور داشتند.

در ابتدای این حضور، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره شرکت اعضای تیم پرسپولیس در این برنامه توضیح داد . خمارلو به نمایندگی از باشگاه گفت: باشگاه پرسپولیس از کودکان اوتیسم که تحت پشتیبانی این انجمن قرار دارند و از فعالیت های خیریه آن حمایت می کند. بی تردید هواداران پرسپولیس نیز تا پایان در این امر خیر مشارکت خواهند داشت.

سپس مسئولان این انجمن در خصوص مشکل اوتیسم، مسائل ناشی از آن، گستردگی آن در کشور، حمایت‌ها و آموزش‌هایی که باید در قبال مبتلایان به این عارضه صورت بگیرد و فعالیت‌های انجمن در این حوزه توضیحاتی را ارائه کردند. در ضمن ابراز امیدواری شد مشارکت باشگاه وبازیکنان محبوب پرسپولیس در کنار آگاهی بخشی گسترده تر به خانواده ها در این حوزه به توجه بیشتر افراد خیر در این امر منجر شود.

اوتیسم را بیماری در خود فرورفتگی هم می‌نامند. در سال‌های اخیر نسبت به افزایش مبتلایان به این عارضه در کشور و لزوم غربالگری از سنین پایین و دو سالگی، مطالب مختلفی منتشر شده و اقدامات در این راستا آغاز شده است.