به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کوهستانی نویسندگی نمایش «راهبان معبد وانگ» را بر عهده دارد و علی فرحناک، مجید امیری، سید حمید لاجوردی، محمدجواد پیروزی، مهدی نیکروش و ماشاالله کوهستانی بازیگران این نمایش هستند.
نورالدین حیدری ماهر تهیهکنند، مهدی نیکروش طراح صحنه و لباس، بابک نصیریخواه آهنگساز، زینب عسگری طراح پوستر و بروشور، بهروز نیازمند مدیر اجرا و مرتضی کازرانی مسئول تبلیغات مجازی، دیگر عوامل نمایش «راهبان معد وانگ» را تشکیل دادهاند.
این اثر نمایشی که پیشفروش بلیت آن از ظهر روز یکشنبه ۱۶ آبانماه آغاز میشود، از نیمه دوم آبان، ساعت ۱۸:۳۰ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه میرود.
«شام آخر» و «یک کلیک کوچولو» از جمله آثاری هستند که احمد سلیمانی پیش از این در مقام کارگردان به صحنه برده است.
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