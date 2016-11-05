ارسال دومین محموله نذورات مردمی زنجانی ها به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان، ذبیح الله علی بابایی با بیان اینکه این محموله درقالب ۸ کامیون وشامل اقلام برنج، قند، شکر ، گوشت و سایر مواد غذایی است، افزود: هفته گذشته هم ۱۱ کامیون از زنجان به کشور عراق ارسال شد .

وی با اشاره امسال زنجان ۴ موکب درمسیر کربلا و نجف خواهد داشت افزود: ۲۵۰ خادم هم برای ارائه خدمت به عراق اعزام می شوند .

بابایی افزود: محل اسکان و پذیرایی موکب ابهر در خروجی نجف ، موکب خدابنده در کوفه و ۲ موکب زنجانی ها هم در مسیر راهپیمای نجف به کربلا خواهد بود.

رئیس بازسازی عتبات عالیات استان گفت: طبق برنامه به صورت روزانه به ۲۰ هزار زائر خدمت‌رسانی می‌شود.