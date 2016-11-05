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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

رئیس بازسازی عتبات عالیات استان زنجان خبرداد:

ارسال دومین محموله نذورات مردمی زنجانی ها به عراق

ارسال دومین محموله نذورات مردمی زنجانی ها به عراق

زنجان-رئیس بازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: دومین محموله نذورات مردمی استان زنجان برای استقرار موکب ها و ارائه خدمات به زائران اربعین به کشورعراق ارسال شد .

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان، ذبیح الله علی بابایی با بیان اینکه این محموله درقالب ۸ کامیون وشامل اقلام برنج،  قند، شکر ، گوشت و سایر مواد غذایی است، افزود: هفته گذشته هم ۱۱ کامیون از زنجان به کشور عراق ارسال شد .

وی با اشاره امسال زنجان ۴ موکب  درمسیر کربلا و نجف خواهد داشت افزود: ۲۵۰ خادم هم برای ارائه خدمت به عراق اعزام می شوند .

بابایی افزود: محل اسکان و پذیرایی موکب ابهر در خروجی نجف ، موکب خدابنده در کوفه و ۲ موکب زنجانی ها هم  در مسیر راهپیمای نجف به کربلا خواهد بود.

رئیس بازسازی عتبات عالیات استان گفت: طبق برنامه به صورت روزانه به ۲۰ هزار زائر خدمت‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 3815924

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