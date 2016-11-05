عملکرد نامناسب بانک های ایلام در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری استان اظهار کرد: همگان بر این موضوع اذعان دارند که برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور باید اتکا به توانمندی های داخلی تقویت شود تا از وابستگی به خارج رهایی یابیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی تاکید دارند و در این راستا دولت تدبیر و امید نبیز برنامه ریزی گسترده ای را برای تحقق اهداف مورد نظر در دستور کار دارد.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: طرح های متعددی در استان در حوزه اقتصاد مقاومتی آغاز شده و تاکنون در سامانه بهین یاب یک هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۹۳ طرح برای دریافت تسهیلات به بانک ها ارجاع داده شده اند.

عسگری اضافه کرد: ۵۷ طرح تاکنون موفق به دریافت تسهیلات حوزه اقتصاد مقاومتی شده اند و در مجموع ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده میانگین پرداخت تسهیلات بخش اقتصاد مقاومتی در کشور ۱۲ درصد است درحالیکه ایلام با میانگین کشوری فاصله دارد و این مقدار تنها چهار درصد است.

معاون استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد در فرصت باقیمانده نیز با تلاش مجموعه مدیران دستگاه ها مختلف بویژه در حوزه صنعت و جهاد کشاورزی بتوان اعتبار بیشتری را برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی جذب کرد.