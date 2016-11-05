  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۹

معاون استاندار ایلام خبر داد:

عملکرد نامناسب بانک های ایلام در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی

عملکرد نامناسب بانک های ایلام در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی

ایلام-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام گفت: میزان تسهیلات ارائه شده به طرح های حوزه اقتصاد مقاومتی در این استان با میانگین کشوری فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری استان اظهار کرد: همگان بر این موضوع اذعان دارند که برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور باید اتکا به توانمندی های داخلی تقویت شود تا از وابستگی به خارج رهایی یابیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی تاکید دارند و در این راستا دولت تدبیر و امید نبیز برنامه ریزی گسترده ای را برای تحقق اهداف مورد نظر در دستور کار دارد.

معاون استاندار ایلام یادآور شد: طرح های متعددی در استان در حوزه اقتصاد مقاومتی آغاز شده و تاکنون در سامانه بهین یاب یک هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱۹۳ طرح برای دریافت تسهیلات به بانک ها ارجاع داده شده اند.

عسگری اضافه کرد: ۵۷ طرح تاکنون موفق به دریافت تسهیلات حوزه اقتصاد مقاومتی شده اند و در مجموع ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده میانگین پرداخت تسهیلات بخش اقتصاد مقاومتی در کشور ۱۲ درصد است درحالیکه ایلام با میانگین کشوری فاصله دارد و این مقدار تنها چهار درصد است.

معاون استاندار ایلام ابراز امیدواری کرد در فرصت باقیمانده نیز با تلاش مجموعه مدیران دستگاه ها مختلف بویژه در حوزه صنعت و جهاد کشاورزی بتوان اعتبار بیشتری را برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی جذب کرد.

کد مطلب 3815925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها