شهروندان قزوین پیشگیری از سرطان را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، نوروزعلی عزیزخانی روز شنبه در تور رسانه ای استان قزوین در محل معاونت غذا و دارو در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نظام سلامت هزینه سنگینی را تقبل می کند تا بیمارهایی مانند سرطان و قبلی و عروقی کاهش یابد اما این کار نیازمند فرهنگ سازی و رعایت توصیه های بهداشتی و درمانی و تغذیه ای است.

وی اضافه کرد: سالانه ۴۰ هزار نفر از بیماری سرطان جان خود را از دست می دهند و در حال حاضر نیز ۳۰۰ هزار نفر از این بیماری رنج می برند در حالی که می توانیم یک سوم بیماران را نجات دهیم و از بروز آن جلوگیری کنیم.

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: ۱۰ راه برای پیشگیری از سرطان توصیه می شودکه شامل کنترل مصرف دخانیات، داشتن رژیم غذای مناسب، تحرک بدنی و دوری از چاق شدن، مصرف نکردن الکل و سیگار، کاهش تماس های محیطی و شغلی با مواد سرطان زا، اجتناب از مجاورت مستقیم با نور خورشید، کاهش تماس با هوای آلوده، مصرف آب سالم و بهداشتی است.

عزیزخانی بیان کرد: افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریها زنگ خطری است که باید شهروندان آن را جدی بگیرند و با رعایت توصیه ها و دستورالعمل های ارائه شده برای سلامت خود اهمیت قائل شوند.

کارشناس تغذیه تصریح کرد: اگر در حوزه آموزش مردم و فرهنگ سازی جدی نباشیم باید هزینه های بیشتری را برای درمان متقبل شویم لذا انتظار می رود با مشارکت مردم نسبت به اطلاع رسانی اقدام لازم صورت گیرد که رسانه ها در این زمینه تاثیرگذارند.