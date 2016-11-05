به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد زاده ظهر شنبه در نشست هم اندیشی دانشجویی لرستان به فعالیت ۳۲ مرکز علمی کاربردی در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: این مراکز در حوزه های مختلف فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه در رابطه با انجمن های علمی پتانسیل خوبی وجود دارد، گفت: جلسه فرهنگی پنج بار در سال برگزار می شود که ما برنامه آن را به انجمن ها ارسال می کنیم.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان با اشاره به برگزاری مراسم استقبال و جشن ورودی دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه عنوان کرد: همچنین محافل حسینی(ع) در ایام محرم در مراکز علمی کاربردی برگزار شده است.

محمدزاده به برگزاری هشتمین همایش سراسری سیره علوی اشاره کرد و گفت: دبیرخانه این همایش در دانشگاه علمی کاربردی است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی سال جاری متفاوت تر همایش سیره علوی را برگزار خواهیم کرد، گفت: برگزاری این همایش ۲۵ آذر مصادف با روز پژوهش خواهد بود.