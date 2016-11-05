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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۵۳

با اکران فیلم‌های کودک و نوجوان؛

«کانون نمایش» در اهواز آغاز به کار کرد

«کانون نمایش» در اهواز آغاز به کار کرد

اهواز ـ با اکران فیلم‌های کودک و نوجوان نخستین «کانون نمایش»، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در مجتمع فرهنگی هنری این نهاد فرهنگی در شهرستان اهواز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، صبح امروز شنبه در نخستین روز آغاز به کار «کانون نمایش» استان خوزستان که جمعی از کودکان مهدهای کودک شهرستان اهواز حضور داشتند فیلم‌های «نامه نانوشته» و «آتش‌نشان کوچک» آثار تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن سینمای مجتمع فرهنگی هنری کانون در فاز ۲ پادادشهر به نمایش درآمد.

«کانون نمایش» استان خوزستان با اکران فیلم‌های سینمایی، کوتاه، نیمه بلند و پویانمایی تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همه روزه به‌جز ایام تعطیل صبح‌ها ساعت ۹ و ۱۰ و ۳۰ دقیقه ویژه دانش آموزان و عصرها ساعت ۱۵ و ۱۷ برای عموم فیلم به نمایش می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، از ۱۵ تا ۲۱ آبان ماه جاری در «کانون نمایش» فیلم‌های «نامه نانوشته» و «آتش‌نشان کوچک» در سانس صبح، ویژه‌ مدارس به اکران درخواهد آمد و در نوبت بعدازظهر نیز در این مدت در دو سانس ۱۵ و ۱۷ با پخش فیلم‌ «بچه‌های نفت» میزبان کودکان و نوجوانان و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود.

گفتنی است؛ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برنامه‌ اکران‌ها فیلم‌ها تا پایان اسفندماه امسال اعلام شده و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۳۳۳۳۸۴۱۱ و ۰۹۱۶۹۱۱۷۷۹۷ مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان تماس بگیرند.

کد مطلب 3815930

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