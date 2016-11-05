«کانون نمایش» در اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان، صبح امروز شنبه در نخستین روز آغاز به کار «کانون نمایش» استان خوزستان که جمعی از کودکان مهدهای کودک شهرستان اهواز حضور داشتند فیلمهای «نامه نانوشته» و «آتشنشان کوچک» آثار تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالن سینمای مجتمع فرهنگی هنری کانون در فاز ۲ پادادشهر به نمایش درآمد.
«کانون نمایش» استان خوزستان با اکران فیلمهای سینمایی، کوتاه، نیمه بلند و پویانمایی تولید شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همه روزه بهجز ایام تعطیل صبحها ساعت ۹ و ۱۰ و ۳۰ دقیقه ویژه دانش آموزان و عصرها ساعت ۱۵ و ۱۷ برای عموم فیلم به نمایش میگذارد.
بر اساس این گزارش، از ۱۵ تا ۲۱ آبان ماه جاری در «کانون نمایش» فیلمهای «نامه نانوشته» و «آتشنشان کوچک» در سانس صبح، ویژه مدارس به اکران درخواهد آمد و در نوبت بعدازظهر نیز در این مدت در دو سانس ۱۵ و ۱۷ با پخش فیلم «بچههای نفت» میزبان کودکان و نوجوانان و خانوادههای آنها خواهد بود.
گفتنی است؛ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برنامه اکرانها فیلمها تا پایان اسفندماه امسال اعلام شده و علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۳۳۳۳۸۴۱۱ و ۰۹۱۶۹۱۱۷۷۹۷ مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان تماس بگیرند.
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