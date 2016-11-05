۱۵میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی توقیف شد/دستگیری ۳۲نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند در این باره گفت: با تشکیل قرارگاه جهادی مبارزه با قاچاق کالا در پلیس، یکی از اولویت های اجرایی، برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: با این رویکرد از ابتدای آبان ماه سال جاری در عملیات های مختلف ماموران انتظامی در سطح استان، حدود ۱۵میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و توقیف شده است.

سپهوند ادامه داد:‌ در این عملیات ها ۳۲ نفر دستگیر و ۲۴دستگاه وسیله نقلیه از قاچاقچیان توقیف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: محموله های کشف شده عمدتا شامل لوازم خانگی و الکترونیکی، مواد غذایی و پوشاک بوده است.