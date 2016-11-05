  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

طی ۱۵ روز اخیر؛

۱۵میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی توقیف شد/دستگیری ۳۲نفر

۱۵میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی توقیف شد/دستگیری ۳۲نفر

اراک- جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۱۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در عملیات پلیس استان طی ۱۵ روز اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یوسف سپهوند در این باره گفت: با تشکیل قرارگاه جهادی مبارزه با قاچاق کالا در پلیس، یکی از اولویت های اجرایی، برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: با این رویکرد از ابتدای آبان ماه سال جاری در عملیات های مختلف ماموران انتظامی در سطح استان، حدود ۱۵میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و توقیف شده است.

سپهوند ادامه داد:‌ در این عملیات ها ۳۲ نفر دستگیر و ۲۴دستگاه وسیله نقلیه از قاچاقچیان توقیف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: محموله های کشف شده عمدتا شامل لوازم خانگی و الکترونیکی، مواد غذایی و پوشاک بوده است.

کد مطلب 3815933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها