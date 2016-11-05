کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه (رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم(اسلامی)) ۲۰ آبان ماه در قم برگزار می شود.

این نشست با حضور محمدتقی ایمان استاد دانشگاه شیراز، برگزار می شود.

در این کارگاه تخصصی مباحثی همچون علم، علم دینی و علم اسلامی، چیستی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه، ویژگی های پارادایمی علم اسلامی، باز اندیشی در علم (اسلامی)، خصیصه هستی شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه، خصیصه معرفت شناختی رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه (ساختار معرفتی انسان) و سلسله مراتب معرفتی در علم (اسلامی) ارائه می شود.

کارگاه یک روزه رئالیسم مفهومی ـ خلاقانه پنج شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۹ تا ۱۱:۴۰ و ۱۴ تا ۱۷ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.