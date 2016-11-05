۳۵۸ هزار خانوار گلستانی سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غلامعلی عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان گلستان اظهار کرد: در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن از ۶۱۴ هزار خانوار جمعیت استان گلستان، ۳۲۶ هزار و ۸۲۵ خانوار به سایت مراجعه و ثبتنام کردند.
وی افزود: در مهلت مقرر ۵۳.۲ درصد جمعیت استان گلستان (یکمیلیون و ۱۲۵ هزار نفر) ثبتنام اینترنتی انجام داده و گلستان رتبه دهم کشور را به دست آورد.
قائممقام مدیر اجرائی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان گلستان ادامه داد: در ۱۰ روز نخست ثبتنام استان گلستان در جایگاه ۲۹ کشور بود اما از ابتدای مهرماه با مشارکت دستگاههای اجرائی و مردم این رتبه بهبود یافت.
وی تصریح کرد: در سرشماری اینترنتی شهرستان مراوهتپه با ۷۷.۳ درصد مشارکت رتبه نخست استان و شهرستانهای گالیکش و کردکوی با بیش از ۶۹ درصد مشارکت در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی از انجام ۱۲۶ مکاتبه با دستگاههای اجرائی و مشارکت ۱۰۰ درصدی ۱۶ سازمان و اداره دولتی در استان خبر داد و اضافه کرد: از هشت هزار کارمند استان گلستان ۸۱.۲۵ درصد معادل ۶ هزار و ۵۰۰ نفر ثبتنام اینترنتی داشتهاند.
وی ادامه داد: در سرشماری حضوری که از ۲۸ مهرماه آغازشده و تا ۲۸ آبان ماه ادامه دارد، ۱۰۷ نیروی ستادی و ۵۸۶ آمارگیر مشارکت دارند.
غلامعلی بابیان اینکه درمجموع یک هزار نفر در این طرح سرشماری در استان فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار تا دیروز مأموران سرشماری به ۵۲۴ هزار مکان مراجعه کردند که ۳۲۹ هزار مورد از آنها اقامتگاه بوده است.
به گفته وی تاکنون ۳۵۸ هزار خانوار سرشماری شدند که ۵۸ درصد پیشرفت داشته و استان گلستان در جایگاه چهارم در کشور قرار گرفت.
وی از غائب بودن هشت هزار خانوار گلستانی خبر داد و بیان کرد: کمبود خودرو در برخی شهرستانها، عدم وجود کد پستی و مراجعه همزمان مأموران دستگاههای اجرائی مختلف از مهمترین مشکلات سرشماری استان تا به امروز بوده است.
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