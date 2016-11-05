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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

در دومین روز نمایشگاه مطبوعات؛

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از غرفه مهر بازدید کرد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از غرفه مهر بازدید کرد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

مشروح مصاحبه خبرنگاران مهر با وی در روزهای آینده منتشر می شود.

کد مطلب 3815936

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