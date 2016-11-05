سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از غرفه مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

مشروح مصاحبه خبرنگاران مهر با وی در روزهای آینده منتشر می شود.