حوزه رباتیک بخشی از فعالیت های دانشگاه زنجان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرپیوند ظهر شنبه در آیین افتتاحیه نخستین سمپوزیوم دانشجویی رباتیک و مکاترونیک دانشگاه زنجان افزود: سابقه رباتیک در دانشگاه زنجان به دهه های ۸۰ میرسد و رباتهای فوتبالیست جزو اولینهای رباتیک دانشگاه زنجان بودند.
وی اظهار کرد: دانشگاه زنجان همواره حرفی برای گفتن در حوزه رباتیک و مکاترونیک دارد و امید است در آینده نزدیک، رباتیک به عنوان بخشی از فعالیتهای دانشگاه شده و تیمی حرفهای در حوزه رباتیک ایجاد شود و باید از ظرفیتها بهره برد.
مسئول بخش رباتیک و مکاترونیک دانشگاه زنجان گفت: پس از آن رباتهای کارگر کارخانهای در این دانشگاه ساخته شدند که با هزینهای بالغ بر ۲۰ میلیون تومان توسط دانشجویان دانشگاه ساخته شد.
آذر پیوند تاکید کرد: اگر مشکلات و مسائل مطرح در حوزه رباتیک و مکاترونیک در دانشگاه زنجان میتوان در عرصههای جهانی مطرح و موفقیتهای چشمگیری به دست آورد.
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