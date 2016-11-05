تدابیر سازمان امداد و نجات در ایام اربعین/ ۱۱۲ پاسخگوی زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات در اولین روز نمایشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

وی در خصوص تدابیری که این سازمان در خصوص پیاده روی اربعین اندیشیده است، گفت: بسیار سوال به جا و مناسبی است به این دلیل که بنده از جلسه اربعین به نمایشگاه آمدم. امسال در دوبخش فعالیت داریم؛ بخش داخلی و خارجی. مسئول بخش خارجی و در خاک عراق دکتر مرعشی هستند ولی در خصوص برنامه های این سازمان در ایران لازم است بگویم ما سه قرارگاه داخل ایران خواهیم داشت؛ مهران، شلمچه و چزابه و در هرکدام از این قرارگاه ها تعدای آمبولانس دپو می شود تا در مواقع بحرانی بتوانیم پاسخگوی نیازها باشیم. مجموعا قرار است ۳۰ دستگاه آمبولانس در سه قرارگاه مستقر شود. خودروی ارتباط هم در هریک از قرارگاه ها مستقر می شود تا بتوانیم امکان ارسال تصاویر از قرارگاه ها هم داشته باشیم.

سلیمی افزود: همچنین پنج فروند بالگرد در کرمانشاه، مهران، شلمچه، چزابه و مرکز ایلام مستقر خواهد شد. ۷۹ پایگاه در دو استان ایلام وخوزستان خواهیم داشت که این پایگاه ها ۷۲ دستگاه آمبولانس، ۲۲ دستگاه خودروی نجات و ۳۲ دستگاه موتورسیکلت در اختیار خواهند داشت. ۵ فروند بالگردی هم که اشاره شد از این آمبولانس ها برای حوادث غیرمترقبه پشتیبانی می کنند. ۸۰ پایگاه دیگر که در محورهای منتهی به این دو استان هستند از الان به حالت آماده باش کامل هستند تا بتوانند در هنگام مشکل حضور داشته باشند. در مجموع شش هزار و ۹۵۰ نفر شامل پزشک، پرستار و امدادگر در طول این طرح حضور دارند.

رئیس سازمان امداد و نجات در خصوص فعالیت های سازمان امداد و نجات در خارج از ایران توضیح داد: از سازمان امداد و نجات ۳۴۰ نفر به همراه ۲۶ دستگاه آمبولانس به عراق فرستاده می شوند. علاوه بر این با جمعیت هلال احمر عراق تفاهماتی مبنی بر همکاری با امداد و نجات ایران بستیم و تعهداتی هم مبنی بر کمک و همکاری با ما قائل شدند. مسئولیت در حوزه بهداشت و درمان در خارج کشور به عهده مرکز پزشکی حج است و تیم های پزشکی و درمانی که حدود ۱۶۰۰ نفر هستند در آنجا حاضر می شوند و خدمات ارائه می دهند. البته همکاران ما آماده کمک در حوزه امداد هستند.

سلیمی اضافه کرد: زائران محترم در هرجای مسیر که باشند می توانند با شماره گیری ۱۱۲ درطول شبانه روز با سازمان امداد و نجات در تماس باشند، همکاران ما در نزدیکترین پایگاه در اسرع وقت در محل حاضر می شوند و امداد رسانی می کنند. توصیه من این است که زائران گرامی حتما در سطول مسیر استراحت داشته باشند.

وی در پایان گفت: بیشترین میزان حوادث به دلیل تصادفات جاده ای است که امیدواریم امسال کمتر شاهد اینگونه حوادث باشیم. توصیه من این است که بیمارانی که قصد سفر دارند حتما داروهای خود را به همراه داشته باشند و رادیو اربعین را که به صورت آنلاین پخش می شود گوش دهند و به توصیه هایی که می شود دقت کنند. ضمنا در محل هایی که تجمع و شلوغی است حاضر نشوند تا دچار حادثه نشوند.