انهدام باند سارقان خودرو در شهرستان بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا دلیری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و انهدام باند سارقان خودرو و کشف ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر سرقت خودرو درشهرهای اطراف، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: سارقان پس از سرقت، پلاک ها را جعل و اقدام به سند نمره و شماره گذاری خودروها می کردند.

سرهنگ دلیری تصریح کرد: مأموران آگاهی این شهرستان با کارهای اطلاعاتی و هماهنگی مقام قضایی دو متهم را در بروجرد شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی خاطر نشان کرد: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به جرم خود اعتراف و دراین رابطه چهار نفر مالخر نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد افزود: در بازرسی از ضایعات فروشی های سطح شهر، مقادیری لوازم خودرو سرقتی کشف شد.

سرهنگ دلیری با اشاره به شناسایی تعداد هفت مالباخته گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.