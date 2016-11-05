یازده توزیع کننده موادمخدر در استان مرکزی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، احمدرضا چگنی اظهار داشت: در تداوم طرح های عملیاتی پلیس استان در عرصه مبارزه با مواد مخدر،‌ طی ۴۸ساعت گذشته ماموران انتظامی در سطح استان، موفق به شناسایی و دستگیری یازده نفر در زمینه جرایم مرتبط با مواد مخدر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد:‌ در این عملیات ها در حدود ۵۰کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد و متهمان دستگیرشده برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

۶ تذکر و صدور یک اخطار پلمب در طرح نظارت بر نانوایی های شهر اراک

در طرح نظارت بر نانوایی های شهر اراک، یک واحد صنفی اخطار پلمب دریافت کرد و به پنج واحد صنفی نیز تذکر داده شد.

مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این باره گفت:‌ طرح نظارت بر نانوایی های شهر اراک در دو روز گذشته با همکاری پلیس و اتحادیه نانوایان و اداره بهداشت شهرستان اراک به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح از ۱۴ واحد صنفی به صورت محسوس و نامحسوس بازدید شد که به پنج واحد صنفی تذکر و آموزش های لازم ارائه شد و یک واحد صنفی نیز به علت تخلفات صنفی اخطار پلمب دریافت کرد.