به گزارش خبرنگار مهر، شیدا مهنام، امروز در نشستی خبری که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد اظهار داشت: روز ۱۰ نوامبر از سوی یونسکو با عنوان «روز علم در خدمت صلح و توسعه» نامگذاری شده است که براساس آن هر ساله برنامه‌های متنوعی در این خصوص اجرایی می‌شود.

معاون اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه از هشت ماه گذشته همکاری با شبکه جهانی یوسرن را آغاز کردیم، اظهار داشت: بر همین اساس قرار است نخستین همایش یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شود.

مهنام خاطرنشان کرد: ایجاد این شبکه نیز یکی از اقدامات برای ترویج علم است و می تواند فضای گفتمانی بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و مذهبی و مناقشات بین‌المللی برای دانشمندان فراهم سازد.

وی با اشاره به اهداف سازمان یونسکو با بیان اینکه در همایش یوسرن به ۵ دانشمند برتر از سوی یونسکو جوایزی اعطا می‌شود، اظهار کرد: بنا داریم نمونه‌ای از این کنگره را در صحن اصلی یونسکو در پاریس برگزار کنیم تا نمادی از پیشبرد علم در مسیر توسعه از طریق ایران را ارائه کنیم.