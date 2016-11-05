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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۵

معاون کمیسیون ملی یونسکو خبرداد:

برگزاری نمونه ای از کنگره آموزش و پژوهش‌های علمی در پاریس

برگزاری نمونه ای از کنگره آموزش و پژوهش‌های علمی در پاریس

معاون اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو گفت: بنا داریم کنگره بین المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی را در پاریس برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شیدا مهنام، امروز در نشستی خبری که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد اظهار داشت: روز ۱۰ نوامبر از سوی یونسکو با عنوان «روز علم در خدمت صلح و توسعه» نامگذاری شده است که براساس آن هر ساله برنامه‌های متنوعی در این خصوص اجرایی می‌شود.

معاون اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو  با بیان اینکه از هشت ماه گذشته همکاری با شبکه جهانی یوسرن را آغاز کردیم، اظهار داشت: بر همین اساس قرار است نخستین همایش یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شود.

مهنام خاطرنشان کرد: ایجاد این شبکه نیز یکی از اقدامات برای ترویج علم است و می تواند فضای گفتمانی بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و مذهبی و مناقشات بین‌المللی برای دانشمندان فراهم سازد.

وی با اشاره به اهداف سازمان یونسکو با بیان اینکه در همایش یوسرن به ۵ دانشمند برتر از سوی یونسکو جوایزی اعطا می‌شود، اظهار کرد: بنا داریم نمونه‌ای از این کنگره را در صحن اصلی یونسکو در پاریس برگزار کنیم تا نمادی از پیشبرد علم در مسیر توسعه از طریق ایران را ارائه کنیم.

کد مطلب 3815944

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