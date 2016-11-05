تصادف ٦ وسیله نقلیه در اصفهان/ برخورد کامیون و پراید ۴ کشته داد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی درباره جزییات این تصادف ها گفت: ساعت ٦:٢٠ امروز (شنبه) یک دستگاه کامیون ولوو با یک دستگاه پراید در محور کیلومتر ٦٠ پلدختر- اندیمشک (لرستان) تصادف شدیدی کرد که متاسفانه ٤ کشته و یک مجروح به جای گذاشت.

وی درباره علت وقوع این حادثه مرگبار گفت: برابر اعلام کارشناس تصادفات این تصادف به علت توجه نداشتن راننده کامیون ولوو بر اثر خستگی و خواب آلودگی اتفاق افتاده است.

وی همچنین به حادثه تصادف زنجیره ای ۶ دستگاه خودروی سواری در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ساعت ١٩:٣٠ روز گذشته (جمعه) تصادفی بین ٦ وسیله نقلیه در استان اصفهان رخ داد که خوشبختانه کشته ای به جای نگذاشت اما منجر به مجروح شدن ٣ نفر شد.

به گفته سرهنگ رحمانی، این تصادف که در محور کیلومتر ١٠ ذوب آهن و بین ٢ دستگاه سمند، ٢ دستگاه پژو و یک دستگاه پراید و دوو اتفاق افتاده به دلیل توجه نداشتن راننده یکی از سمندها به جلو روی داده است.