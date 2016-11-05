مدارک لازم برای دریافت اسناد برگشتی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید روحی گفت: چنانچه بیشتر از ٦ ماه از تاریخ صدور کارت یا سند گذشته باشد مالک یا نماینده قانونی او باید با در دست داشتن اسناد مالکیت به همراه وسیله نقلیه به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه کند.

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا درباره مدارک لازم برای احراز آدرس محل سکونت یا فعالیت مالک توضیح داد: این مدارک، شامل سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه، سند اجاره منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه، جواز برای کسب معتبر به نام مالک وسیله نقلیه و گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر محل سکونت والدین - که به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد- هستند.

به گفته سرهنگ روحی، ارائه معرفی نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور و ارائه سند واحد مسکونی به نام همسر مالک وسیله نقلیه به همراه آخرین فیش آب، برق یا گاز منزل الزامی است. همچنین شهروندان در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین، باید سند (استیجاری- ملکی) به نام پدر یا مادر ارائه دهند.