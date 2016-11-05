به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج در این ارتباط گفت: در نشست خوبی که با «مروان بن قلیطه» رئیس فدراسیون فوتبال امارات برگزار کردم، قرار شد تا تفاهمنامه همکاری بین ایران و امارات امضا شود. همچنین رئیس فدراسیون امارات قول هر گونه همکاری را در زمینه برگزاری اردوهای تیم ملی فوتبال را در این کشور داد. ضمن اینکه بن قلطیه از ما درخواست داشت با توجه به اینکه در فوتبال ساحلی و فوتسال عملکردمان بسیار موفق و درخشان است، به امارات کمک ویژه ای داشته باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره تقویم مسابقات غرب آسیا، گفت: رئیس فدراسیون امارات اعلام کرد که ما نیز از تقویم برگزاری مسابقات غرب آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا تدوین شده، ناراضی هستیم چرا که AFC تقویم مسابقاتی خود را در راستای برنامه های شرق آسیا برنامه ریزی کرده است. وی گفت در تلاشیم تا با تغییر در تقویم مسابقات غرب آسیا شرایط مسابقات را به گونه ای ایجاد کنیم که وقفه کمتری در برگزاری مسابقات لیگ های مختلف لیگ قهرمانان آسیا بیافتد و در واقع تقویم مسابقاتی غرب آسیا همسو با شرق آسیا باشد. به عنوان مثال برگزاری لیگ قهرمانان آسیا باعث می شود تا همه لیگ های کشورها به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.

تاج در پایان گفت: رئیس فدراسیون فوتبال امارات در این نشست ضمن تبریک به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد اتفاقات بسیار خوبی را در فوتبال ایران شاهد هستم و به صورت کامل این اتفاقات مانند صعود تیم های ملی جوانان و نوجوانان به جام جهانی و درخشش فوتسال و فوتبال ساحلی ایران را رصد می کنم که نشان از تلاشهای مسئولین و تیم ها برای افتخار آفرینی ایران می دهد و من به صورت کامل همه این اتفاقات را رصد می کنم. در واقع وی در جریان همه اتفاقات خوب فوتبال ایران که با تلاش و پشتکار یک مجموعه مقتدر به دست آمده است.