ایران علاقه ندارد مواضع آنکارا درقبال تهران مانند مواضع ریاض باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (شنبه) در دیدار « نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه با بیان اینکه همواره روابط دوستانه و برادرانه ای میان مردم دو کشور برقرار بوده است، اظهار داشت: خوشحال هستیم که کودتا در ترکیه ناکام ماند و خطری بزرگ از سر ترکیه و منطقه دور شد.

وی افزود: دولت و ملت ایران از اولین لحظات وقوع کودتا همبستگی خود را با دولت برخاسته از رأی مردم ترکیه اعلام کردند و در این گونه حوادث است که دوستان و دشمنان واقعی دولت ها و ملت ها مشخص می شوند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: ممکن است جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در خصوص برخی مسائل منطقه اختلاف نظر داشته باشند اما این اختلاف نظر هرگز موجب نمی شود که ایران ترکیه را در برابر تهدیدات منطقه ای و عوامل ایجاد بی ثباتی تنها بگذارد.

جهانگیری ادامه داد: اگر ایران و ترکیه از تهدیداتی که قدرت ها در منطقه ما به وجود آورده اند، به درک مشترکی برسند، می توانند بازی آنها را به هم بزنند.

وی با اشاره به برخی مواضع و اقدامات اخیر ترکیه، گفت: ایران علاقه ندارد ترکیه نسبت به بغداد، شیعیان و ایران در همان مواضعی باشد که ریاض در آن مواضع است. ریاض از تروریست ها و داعش حمایت می کند و ما تاکنون بین مواضع آنکارا و ریاض تفاوت قائل بوده ایم.

جهانگیری با تاکید براینکه بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه که در آن از جزایر سه گانه ایرانی به عنوان محل مناقشه یاد شده آشکارا پیامی ضد ایرانی دارد،‌ تصریح کرد: ما از هیچ کس نمی پذیریم که راجع به تمامیت ارضی ایران مطالب نادرستی عنوان کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند است روابط خود را بدون هر محدودیتی با ترکیه افزایش دهد، برضرورت سرعت بخشیدن به روند حل موانع پیش روی توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به روند رو به رشد مناسبات تجاری میان تهران و آنکارا، اظهار داشت: سطح همکاری های دو کشور که از روند رو به رشدی برخوردار است، نیازمند مراقبت جدی است و باید از روند توسعه این مناسبات مراقبت کنیم.

جهانگیری مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری های ایران و ترکیه را در توسعه مناسبات، خطیر و پراهمیت ارزیابی و خاطرنشان کرد: ملت های دو کشور انتظار دارند که این کمیسیون موانع فراروی گسترش روابط و مناسبات دو کشور را برطرف کند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه ایران و ترکیه می توانند علاوه بر توسعه روابط دو جانبه، همکاری های خود را در کشور ثالث نیز افزایش دهند، بر ضرورت برگزاری کمیسیون مشترک حمل و نقل دو کشور تاکید کرد و گفت: این کمیسیون باید هرچه زودتر تشکیل و مسائل بخش حمل و نقل را حل و فصل نماید.

وی امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه را گامی در جهت آسان سازی و افزایش حجم تجارت میان دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد مذاکرات میان وزرای مربوطه دو کشور در خصوص اجرای این موافقت نامه، به نتایج خوبی منتج شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش روابط دو کشور در زمینه گردشگری افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران به گردشگران ایرانی اطمینان داده است که علیرغم شرایط ترکیه، این کشور از امنیت لازم برخوردار است اما متاسفانه برخی ناامنی ها موجب شد که به گردشگران و رانندگان کامیون های ایرانی در ترکیه خسارات مالی و جانی وارد شود که انتظار داریم این خسارات از سوی دولت ترکیه جبران گردد.

معاون اول رییس جمهور ضرورت رفع موانع همکاری های بانکی میان دو کشور را برای توسعه مناسبات تجاری پراهمیت دانست و گفت: هم اکنون مدت زیادی از لغو تحریم های ایران سپری شده اما همچنان مناسبات بانکی میان دو کشور مطابق انتظارات پیش نرفته است و تحقق هدف گذاری مناسبات تجاری و اقتصادی و رسیدن آن به میزان 30 میلیارد دلار با محدودیت های بانکی امکانپذیر نیست.

جهانگیری با یادآوری اینکه پس از لغو تحریم ها شرکت های خارجی زیادی برای مذاکره و همکاری به ایران سفر می کنند، گفت: جمهوری اسلامی ایران از حضور شرکت های کشور دوست، برادر و همسایه ترکیه استقبال می کند و انتظار داریم حضور این شرکت ها در اقتصاد ایران جدی تر شود.

وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه هم در این دیدار از امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور به عنوان یک قرارداد تاریخی یاد کرد و گفت: هم اکنون حدود دو سال از اجرای این موافتنامه سپری شده و میزان صادرات و واردات میان دو کشور افزایش پیدا کرده است.

نهاد زیبکچی با اشاره به کودتای ترکیه که در 15 جولای صورت گرفت، گفت: این کودتا خسارات زیادی به ترکیه وارد کرد اما خوشبختانه ترکیه توانست همه این اتفاقات را از سر بگذراند.

وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه با بیان اینکه مردم ترکیه نقش فراوانی در ناکام ماندن این کودتا ایفا کردند، افزود: ترکیه از برادران ایرانی خود که قاطعانه در جریان کودتا در کنار ملت و دولت ترکیه بودند قدردانی می کند.

وی هدف از سفر خود به تهران را توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور عنوان کرد و افزود: وجود موانع پیش روی توسعه روابط اقتصادی به نفع هیچ یک از طرفین نیست و معتقد هستیم توسعه روابط و مناسبات تجاری به نفع دو ملت خواهد بود.

وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه در این سفر در مذاکره با وزرای ایرانی دستور کار گسترده و برنامه فشرده ای تنظیم شده است، گفت: ترکیه در تلاش است تا مراکز تجارت خود را در کشورهای دیگر افتتاح کند و امیدواریم نخستین مرکز به زودی در تهران گشایش یابد.

نهاد زیبکچی همچنین با اشاره به زمینه های فراوان برای ارتقاء سطح همکاری های دو کشور، گفت: ایران و ترکیه در زمینه های فراوانی همچون صنعت، معدن، کشاورزی، آهن و فولاد می توانند همکاری های خود را گسترش دهند و علاوه بر آن شرکت های دو کشور می توانند در کشور ثالث نیز نسبت به همکاری و اجرای پروژه اقدام کنند.

وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه از اهتمام دولت این کشور برای بررسی خسارات وارد شده به گردشگران و رانندگان ایرانی خبر داد و افزود: این موضوع را بصورت جدی پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: ترکیه پیش از برداشته شدن تحریم ها در اقتصاد ایران حضور داشت و پس از تحریم ها نیز در این زمینه نقش آفرین خواهد بود چرا که ایران و ترکیه دو کشور همسایه هستند و سرنوشت آنها به یکدیگر گره خورده است.

نهاد زیبکچی با تاکید براینکه ترکیه همواره در کنار ایران بوده است، گفت: زمانی که اکثر کشورهای جهان به دنبال وضع تحریم علیه ایران بودند، ترکیه با آن مخالفت کرد و در دوران تحریم ها، صنایع دارویی ترکیه صادرات خود را به ایران قطع نکرد.

وی در خصوص بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز با بیان اینکه ترکیه در این شورا عضویت ندارد و تنها به عنوان مدعو در این نشست حضور داشت، گفت: وزیر خارجه ترکیه در این نشست هیچ عبارتی بر خلاف منافع ایران در خصوص جزایر سه گانه عنوان نکرد چرا که این موضوع از حساسیت فراوانی برای ما برخوردار است.

وزیر اقتصاد ترکیه همچنین با بیان اینکه بزرگترین میکروبی که می تواند به جهان اسلام آسیب وارد کند داعش است، گفت: داعش ویروسی است که از آن علیه اسلام استفاده می شود و ما باید تلاش کنیم تا جهان اسلام را از این بیماری نجات دهیم.