به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسکندری تهیه‌کننده برنامه «مناظره» با اعلام از سرگیری پخش این برنامه گفت: در سری جدید این برنامه هر بار ۴ نفر از مسئولان دولتی مرتبط با موضوع برنامه، دعوت می شوند و با حضور ۱۶ نفر از پژوهشگران، کارشناسان و خبرنگاران درباره عملکرد خود در زمینه مسئولیتشان پاسخ می دهند.

اسکندری با بیان اینکه قرار است برنامه «مناظره» از این هفته جمعه شب ها بعد از سریال شبکه یک و ساعت ۲۳:۱۵ پخش شود، گفت: موضوعی که این هفته درباره آن بحث می شود موضوعی اقتصادی است که مرتضی حیدری اجرای آن را برعهده دارد.

به گفته وی، طرح سوال نظرسنجی و اعلام نظر مردم براساس نتایج نظرسنجی از جمله بخش های برنامه «مناظره» است.

این برنامه کاری از گروه اقتصاد شبکه یک سیماست که پخش آن به تهیه کنندگی سعید نبی از سال ۹۳ آغاز شد و با دعوت از کارشناسان حوزه های مختلف توانست در بین مخاطبان سیما از جایگاه مناسب و مطلوبی برخوردار شود.

پخش این برنامه به علت تغییرات ساختاری، از اواسط خرداد ۹۴ متوقف شد و از این هفته ۲۱ آبان ۹۵ از سرگرفته می شود.

«پیاده ها» با محوریت اربعین

برنامه ترکیبی «پیاده ها» با محوریت اربعین حسینی، از ۲۱ آبان به مدت ۱۰ شب به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

این برنامه به صورت زنده از جوار حرم حضرت اباعبدالله در کربلا، هر شب حوالی ساعت ۲۰ تا ۲۱ روی آنتن می رود.

رویکرد محتوایی این برنامه «حمایت از دین» است و هر شب به بینندگان شرکت کننده در مشارکت، یک سفر عتبات عالیات هدیه داده خواهد شد.

تیتراژ «پیاده ها» را رضا صادقی اجرا کرده است.