پورحیدری خودش را وقف استقلال کرده بود/ او همیشه همراه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در مورد مرحوم منصور پورحیدری با بیان مطلب فوق افزود: در همه سال هایی که در استقلال بودم با منصور پورحیدری در ارتباط مستقیم به سر می بردم. ایشان منهای چند ماه همیشه کنار ما بود. او مظلوم و وارسته بود و خودش را وقف استقلال کرده بود.

فتح‌الله‌زاده در ادامه افزود: هر پستی که به پورحیدری پیشنهاد می کردیم و نیاز داشتیم، قبول می کرد. حتی وقتی پورحیدری سرمربی تیم ملی بود و در استقلال به او احتیاج داشتیم بی‌حرف و حدیث گفت چشم و آمد. این اوج وفاداری منصورخان بود که یک جنتلمن واقعی به شمار می رفت.

وی در مورد خصوصیات اخلاقی پورحیدری گفت: هرگز ندیدم پورحیدری غیبت کند و همه فکرش کمک کردن به اطرافیانش بود. در واقع او همراه ما بود و خودش را وقف استقلال کرده بود. پورحیدری اسوه اخلاق بود و من به خصوص به همسر گرانقدر و پسرش که هر دو مهربانانه پای کار بودند، درگذشت ایشان را تسلیت می گویم.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با ذکر یک خاطره از منصور پورحیدری،صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: مهدی هاشمی‌نسب را که از پرسپولیس گرفتم، به سرعت او را فرستادم سر زمین که با استقلال تمرین کند. آنقدر این کار سریع انجام شد که فرصت نکردم از قبل، تمرین کردن هاشمی نسب و به پایان رسیدن مذاکراتم را به آقای پورحیدری اعلام کنم. به همین دلیل به منصور خان تلفن زدم و گفتم مراقب هاشمی‌نسب باش. منصور خان گفت حاج آقا خیالتان راحت یکی را می گذارم با او «من تو من» کند، برنامه اش را چیده ام. به پورحیدری گفتم منظورم این است که او را به استقلال آوردیم و تمام شد؛ حالا نمی خواهد بازیکنی را با او «من تو من» کنی، هاشمی نسب حالا بازیکن شماست. منصور خان که باورش نمی شد پرسید که جدی می گویم و هاشمی نسب با ما تمرین کند؟

فتح‌الله‌زاده افزود: با منصور خان تا سومی آسیا هم رفتیم. گاهی باران آمد، گاهی هم بدشانس بودیم اگرچه همان سومی را هم چند سالی است دیگر نداریم.

وی در مورد عیادت از منصور پورحیدری گفت: هر بار که به بیمارستان می رفتم تا دو روز حالم خوب نبود. من عادت نداشتم که منصور خان را اینگونه ببینم. او بسیار محکم و در عین حال مظلوم و مؤدب بود. او فقط استقلالی محسوب نمی شود بلکه یک اسطوره ملی است که علاوه بر استقلالی ها، پرسپولیسی ها، سپاهانی ها، تراکتوری ها و دیگران هم او را دوست داشتند و دارند. بنده هم به نوبه خود از هواداران می خواهم که در مراسم منصورخان شرکت کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در مورد اینکه خانواده پورحیدری دوست دارند یا از ورزشگاه شهید شیرودی یا از درب منزل خودشان پیکر ایشان را تشییع کنند، تصریح کرد: خانواده ایشان این روزها دردمند است و من از مسئولان خواهش می کنم که اگر ممکن است با این خانواده همراهی کنند تا دردشان التیام یابد.