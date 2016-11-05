کلان نگری در مسائل مختلف به رشد بهتر استان منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان افزود: مردم به عنوان سرمایه های اصلی کشور هستند و نیاز است تصمیم گیری ها با آگاهی از مشکلات مردم گرفته شود.

زارعی با اشاره به وضعیت مناسب درآمد مالیاتی استان ابراز داشت: مردم زمانی که احساس کنند وصول مالیات با احساس دلسوزی و درک شرایط مردم انجام می شود، مشتاقانه مالیات خود را پرداخت می کنند.

وی همچنین بیان کرد: مردم به عنوان سرمایه های عظیم کشور هستند و نگرش بر اساس مردم محوری و واقعیتها ومشکلات مردم به عنوان یک اصل گاهی به جای اساس قرار دادن تامین منابع وهزینه دستگاه های اجرای قرار بگیرد.

زارعی با اشاره به نیاز به تسریع در ارائه بدهی مسجل دستگاه ها به مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد ودارایی ابراز داشت: تبدیل اسناد خزانه فرصت مناسبی در جهت حل بخشی از مشکلات وبدهی های دستگاه ها وبهبود وضعیت پروژه ها است.

زارعی با بیان اینکه در صورت عدم تکمیل برخی پروژه های نیمه تمام موجود در استان هزینه های انجام گرفته این پروژه ها هدر رفته است، افزود: استفاده و همکاری با پیمان کاران وافرادی که مایل به هزینه در پروژه های عمرانی استان هستند، می تواند به عنوان یک ظرفیت برای توسعه استان وتکمیل پروژه های نیمه تمام باشد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: دستگاه های اجرایی با تعامل با پیمان کاران می توانند با تکمیل پروژه های نیمه تمام زمینه خدمت رسانی و رضایتمندی مردم را فراهم کنند.