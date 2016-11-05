همدان برای میزبانی از زائران اربعین آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با اشاره به نزدیکی اربعین حسینی و برگزاری این همایش عظیم، گفت: در این خصوص دو وظیفه آماده‌سازی شرایط به منظور پذیرایی از زائران در استان به عنوان مسیر عبور و حضور در کربلا و استفاده از تجهیزات مدیریت شهری به منظور تسهیل شرایط زیارت زائران اربعین حسینی، بر عهده ما است.

کامران گردان ادامه داد: این مجموعه اقدامات از نظر سیاسی عبادی برای مدیریت شهری دارای اهمیت است چراکه از لحاظ سیاسی باید همدان با مدیریت بهنگام امور برای سایر استان‌ها معین باشد و از حیث عبادی نیز این یک تکلیف است.

گردان با بیان اینکه برابر اعلام مسئولان کشوری امسال تعداد بیشتری از زائران آماده این سفر هستند، اظهار کرد: به همین منظور آمادگی در راستای پذیرایی و اسکان زائران الزامی است.

اعزام ۹۰ نیروی کارگر خدمات شهری به عنوان پاکبان به کربلا

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه شهرداری طی مدت اخیر آمادگی‌های خوبی کسب کرده است، بیان کرد: اعزام ۹۰ نیروی کارگر خدمات شهری به عنوان پاکبان به کربلا، آماده‌سازی ۱۱ دستگاه کامیون پرس زباله، استقرار سه ایستگاه صلواتی در کربلا، آماده‌سازی ۶۰ دستگاه اتوبوس و استقرار در مرز مهران از جمله مجموعه اقدامات پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص عبور یک میلیون زائر از همدان، گفت: در مسیر بازگشت نیز همدان معبر ۷۰ تا ۸۰ درصد این زائران خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی‌های انجام شده میان معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری با راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه عنوان کرد: تسهیل شرایط عبور و مرور از جمله الزامات است.

گردان همچنین بر تهیه مستند از اقدامات مدیریت شهری به منظور رصد فعالیت‌ها تأکید کرد.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینکه چنانچه تمامی امور مربوط به اربعین حسینی جنبه دولتی پیدا کند، فاصله میان مردم و دولت افزایش پیدا می‌کند، گفت: واگذاری بسیاری از ظرفیت‌های این چنینی به مردم عقیده ما است و باید در این رابطه ستادهای مردمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

پذیرش از زائران در منازل نیازمند فرهنگ‌سازی است

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه دعوت از مردم به منظور تشکیل ستادهای مردمی اربعین حائز اهمیت است، گفت: در خصوص استقبال و بدرقه زائرانی که از همدان راهی کربلا هستند، هرچه فضاسازی بهتر باشد اثرات روحی و روانی بیشتری بر زائران اباعبدالله الحسین(ع) دارد.

علی رضایی بر رفع نقاط ضعف سال‌های گذشته تأکید و اظهار کرد: باید اخبار اقدامات انجام شده به مردم منعکس و در این رابطه مستندسازی نیز انجام شود.

وی همچنین در رابطه با پذیرش زائران در منازل بر لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه تأکید کرد و گفت: توجه به ستادهای مردمی در انجام امور اربعین حسینی بسیار حائز اهمیت است.

سیداحمد حسنی‌حلم دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به اینکه قدم‌هایی که در مسیر پذیرایی از زائران اربعین حسینی برداشته می‌شود، گام برداشتن در مسیر احیای مکتب عاشوراست، بیان کرد: جنبه مردمی این موضوع بسیار مهم است و باید شهرهای ایران در این ایام همانند شهرهای عراق باشد.

حسنی‌حلم عنوان کرد: خوشبختانه روحیه گرامیداشت اربعین حسینی در میان مردم زنده شده و باید در این خصوص ستادهای مردمی بیش از پیش تقویت شوند.

رفع گره‌های ترافیکی در اربعین حسینی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار همدان نیز با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با مجموعه راهنمایی و رانندگی به منظور رفع گره‌های ترافیکی در اربعین حسینی انجام شده، گفت:ورودی کوی فرهنگیان طی دو روز آینده آسفالت‌ می‌شود.

عباس صوفی بیان کرد: همچنین تقاطع شهید همدانی با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و با اقدامات کوتاه‌مدت آماده‌سازی می‌شود تا مشکلات ترافیکی به حداقل برسد.

وی با اذعان به اینکه آمادگی کامل داریم تا مباحث ترافیکی را به نحو احسن مدیریت کنیم، گفت: ۶۰ دستگاه اتوبوس نیز به منظور جابه‌جایی زائران در مرز مهران توسط شهرداری همدان به کارگیری خواهد شد.

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری همدان نیز با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها به منظور بهره‌گیری از نمادهای شهری در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: در این رابطه بخشی از کار توسط خود سازمان در حال انجام است و بخش دوم با فراخوان داده شده و با ارائه ۲۳ طرح از سوی هنرمندان در حال اجراست.

وحید علی‌ضمیر عنوان کرد: هم‌اکنون بخشی از طرح‌ها در حال آماده‌سازی و نصب است و ۴۰ تابلوی مرتبط با این ایام نیز آماده نصب است.

وی بیان کرد: ۴۰۰ پرچم نیز خریداری شده که ۱۳۰ مورد مشخص برای پل‌های تقاطع غیرهمسطح در شهر است.