مبارزه با قاچاق کالا در اردبیل نیازمند آسیب شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: در حال حاضر مشکلاتی در فعالیت گمرکات استان مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی و رفع و رجوع است.

وی بازرسی پنج درصد از کالاهای ورودی در گمرک را غیر قابل قبول توصیف کرد و افزود: لازم است نسبت به بررسی مشکلات و موانع مبارزه با قاچاق کالا اقدام شود.

استاندار اردبیل موضوع قاچاق کالا در اردبیل را در حوزه نیازمند بررسی دانست و گفت: یک بخش از قاچاق خرید کالا توسط تعاونی‌های مرزنشینان و خارج کردن آن است و بخش دیگر خرید کالا از بازارهای دیگر از جمله تهران یا بانه و وارد کردن آن به بازار استان است.

خدابخش با اشاره به اظهارات نمایندگان گمرک در این جلسه مبنی بر اینکه هیچ وارداتی از گمرک بیله سوار انجام نمی‌شود، ادامه داد: بنابراین هر گونه ترانزیت کالا نیازمند بررسی است که آیا کالای خریداری شده به مقصد نهایی خود می‌رسد یا نه.

وی آسیب دیگر را مشکلات مربوط به کمبود امکانات بازرسی کالای قاچاق در گمرکات دانست و تأکید کرد: دغدغه دستگاه قضایی در خصوص کمبود تجهیزات در گمرک بیله سوار پذیرفته است و برای رفع آن پیگیری لازم برای تهیه دستگاه x-ray انجام می‌شود.

استاندار اردبیل به ضرورت اصلاح نقاط کور و راه‌اندازی پایش تصویری در گمرک اشاره کرد و افزود: علاوه بر این ترخیص کالاهای شناسه دار که نشان می‌دهد این کالا قاچاق نیست لازم است پیگیری شده و هر چه سریع‌تر اجرایی شود.

خدابخش همچنین خواستار بررسی هفتگی وضعیت فعالیت دو گمرک اردبیل و بیله سوار شد و تأکید کرد: در این بررسی‌ها لازم است مشکلات فعالیت گمرک‌ها احصا شود.