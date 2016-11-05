ارز آوری ۲۴.۷ میلیارد دلاری صادرات ایران/صادرات ۴درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مودودی پیش از ظهر شنبه در جلسه آیین نکوداشت روز صادرات خراسان جنوبی با اعلام این خبر افزود: میزان صادرات به نسبت مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه ما در تجارت کشور جوانی هستیم٬ افزود: در سال جاری برنامه توسعه صادرات غیر نفتی بیش از ۵۲ میلیارد دلار بوده است که حدود ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر میزان سال گذشته بوده است.

مودودی با بیان اینکه سهم تجارت ما کاهش پیدا کرده است٬ گفت: در حال حاضر به ازای هر کالای تولیدی یک بازار داریم.

وی با بیان اینکه رویکرد ما به سمت بخش خصوصی است٬ گفت: به زودی شاهد همسایگی برندهای قدرتمند در کنار خودمان خواهیم بود.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بخش خصوصی نباید با نگاه دولت نفتی خواسته های خود را مطرح کند.

وی با تاکید بر اینکه باید بهره وری محصولات تولیدی جدی گرفته شود٬ افزود: مشوق های صادراتی به تولیدکنندگانی داده می شود که بهره وری داشته باشند.

مودودی با اشاره به محصولات استراتژیک کشاورزی ایران بیان کرد: زعفران بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه استان های مرزی می توانند نقش موثری در توسعه صادرات ایفا کنند٬ افزود: باید اموزش هایی به تولیدکنندگان در زمینه توسعه صادرات داده شود.

مودودی با بیان اینکه هر نوع محدودیت و عوارضی که باعث گران شدن صادرات باشد٬ ممنوع است٬ گفت: مالیات برارزش افزوده به طور جدی پیگیری می شود.