به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم معتمدی ظهر شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم با اشاره به اهمیت پیگیری مسائل فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای مردمی برای این موضوع در شهرداری قم اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت دغدغهمندان عرصه فرهنگ در نظر داریم در بوستان غدیر بزرگترین و نخستین شهربازی معارف دینی را در قم به مساحت ۱۵ هکتار راهاندازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید ظرفیتهای فرهنگی در قم را شناخت و در کارهای فرهنگی از آنها بهره گرفت ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم پروژه اجرا کند بلکه میتواند با مشارکت نهادهای فرهنگی و اشخاص دلسوز، کارها را با هزینه بسیار کمتر پیش ببرد.
قائم مقام شهردار قم به لزوم تدوین اطلس فرهنگی شهر قم اشاره کرد و گفت: با تدوین این اطلس میتوانیم مراکز فرهنگی و ظرفیتها را به خوبی بشناسیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم نباید دغدغه بودجه داشته باشد اظهار داشت: تا کنون به دلیل مشکلات متعدد مالی شهرداری نتوانستهایم عرصه فرهنگ را آنطور که باید حمایت کنیم.
معتمدی به بدهیهای تلنبار شده شهرداری قم از سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: تعداد زیادی از پیمانکاران از شهرداری طلبکار بودند و املاک بسیاری خریداری شده بود که غرامت آنها پرداخت نشده بود. ناچار بودیم بین پرداخت هزینه خانههای مردم و توجه به مسائل فرهنگی یکی را انتخاب کنیم.
وی اضافه کرد: تقریبا یکی دو ماه است که از نظر بدهی به پیمانکاران و مردم به روز هستیم و میتوانیم از نظر مالی کمی نفس بکشیم که این شرایط فرصت خوبی برای حمایت از اقدامات فرهنگی در شهرداری قم است.
قائم مقام شهردار قم با اشاره به گلایههای موسوینژادیان، مدیرعامل سابق سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم درباره عدم اعتقاد به فرهنگ در شهرداری قم گفت: در عموم شهرداریهای کشور نگاه به فرهنگ ضعیف است و بزرگترین کار فرهنگی همین است که توجه مدیران و دست اندرکاران را به اهمیت مقوله فرهنگ جلب کنیم.
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