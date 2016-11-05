آغاز فاز دوم نوسازی مینی بوس های فرسوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با اشاره به مخاطرات جدی زیست محیطی ناشی از فعالیت مینی بوس های فرسوده در شهر تهران گفت: انباشت آلایندگی ها و ترکیبات و گازهای شیمیایی سمی همچون اکسیدهای نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق، منوکسید کربن، ترکیبات آلی فرار، شرایط و وضعیت بغرنج و ناگواری را برای سلامت زیست محیطی پایتخت ایجاد می کند که با مهار و کنترل آن، بخش قابل توجهی از چالش های مرتبط با این حوزه(زیست محیطی) رفع و دفع می شود.

وی با اشاره به اینکه بحث نوسازی مینی‌بوس‌های فرسوده یکی از مهم‌ترین مباحث شرکت واحد است، گفت: نوسازی و جایگزین سازی مینی بوس های فرسوده در شهر تهران از ضروریاتی است که خوشبختانه بنا بر تمهیدات و تدابیر پیش بینی شده، تا پایان سال نوسازی مینی بوس های فرسوده پایتخت به اتمام خواهد رسید.

سنندجی با بیان اینکه بالغ بر ۷۰۰ دستگاه مینی بوس فرسوده در سایت ستاد نوسازی ناوگان ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: اکنون فاز دوم نوسازی آغاز شده و انتخاب خودرو نیز توسط مالکان مینی‌بوس‌ها انجام شده است که به زودی بحث اسقاط مینی‌بوس‌های فرسوده و واگذاری خودروهای جدید صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۰۰ دستگاه مینی‌بوس‌ باید از رده خارج شوند، گفت: تاکنون بیش از ۶۵ درصد مینی بوس های فرسوده در سایت ستاد ثبت نام کرده اند. این در حالیست که با شناسایی مابقی مینی بوس های فرسوده تلاش می کنیم تا پایان سال جاری مینی بوس فرسوده ای در شهر تهران نداشته باشیم.

وی با اشاره به طرح نوسازی مینی بوس های فرسوده تصریح کرد: در این طرح شهرداری، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به متقاضیانی که فرآیند ثبت نام را انجام داده اند و واجد شرایط لازم هستند، ارائه می کند که با احتساب ۱۰ میلیون تومان گواهی اسقاط، مالکان مینی بوس های فرسوده قادر خواهند بود با پرداخت مبالغ اندکی نسبت به جایگزینی مینی بوس فرسوده خود با تاکسی نو اقدام کنند.

به گفته وی مالکان مینی بوس های فرسوده با دریافت مبلغ ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و ۱۰ میلیون گواهی اسقاط به همراه دریافت وام ۸ درصد قادر خواهند بود مینی بوس مستهلک خود را با مینی بوس نو جایگزین کنند.