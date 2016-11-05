سهم مازندران از دانشگاه های دولتی کم است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر شنبه در نشست هم اندیشی روسای دانشگاه‌های استان در دانشگاه مازندران، جایگاه استان را در کشور در حوزه‌های منابع طبیعی و خدادی، آب و هوایی، جغرافیایی و وجود نخبگان و فرهیختگان با اهمیت خواند و اظهار کرد: مازندران به لحاظ جمعیتی، زیرساختی، نزدیکی به پایتخت، همسایگی با چهار کشور حاشیه دریای خزر متفاوت با دیگر استان‌های کشور است.

وی افزود: وجود بیش از ۲۰۰ مرکز دانشگاهی دولتی و غیر دولتی سبب شده مازندران به عنوان استانی دانشگاهی در کشور مطرح باشد ولی متاسفانه مازندران در زمینه وجود دانشگاه‌های دولتی کم برخوردار است درحالی حق مازندران بیشتر از این میزان است.

استاندار مازندران، با اشاره به اینکه در فرازهای معمار کبیر انقلاب و منویات مقام معظم رهبری دانشگاه‌ها به عنوان محلی برای شکل گیری سرمایه‌های جامعه مورد توجه و تاکید است، افزود: امروز دانشگاه‌های ما در همه عرصه‌های علمی و پژوهشی فعال‌اند و باید از این ظرفیت عظیم برای حل مشکلات استان بهره برد.

فلاح جلودار، موضوع تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان را در ابتدای پیروزی انقلاب، مورد اشاره قرار داد و گفت: در آن زمان با حضور و نقش آفرینی جوانان و دانشجویان بسیاری از نقشه‌های دشمنان و آمریکا نقش بر آب شد به طوریکه آمریکا در ایران حرفی برای گفتن ندارد و امروز استکبارستیزی به یک جریان عمومی و فرهنگ نهادی در کشور تبدیل شده است.

وی افزود: هرچه دانشگاه‌ها در افزایش کیفیت علمی کار کنند به پویایی جامعه کمک خواهد کرد.

مقام عالی دولت تدبیر و امید در مازندران، با مشکلات اعتباری و درآمدی کشور کرد و گفت: با این وجود از محل صرفه جویی‌ها کارهای زیادی در این دولت انجام گرفته است به ویژه در سال ۹۳ با وجود تحریم‌ها با درآمد نسبی دولت فعالیت‌های خوبی صورت گرفت ولی وقتی در سال ۹۴ وضعیت درآمدی با کاهش روبرو شد همه مخارج و هزینه‌ها از بودجه‌های جاری و عمرانی تأمین شد.

فلاح جلودار، ادامه داد: قرار است در سال ۹۵ جز از محل اسناد خزانه اسلامی که قرار است به پیمانکاران اختصاص یابد بودجه‌های دولتی بسیار اندک است و بودجه نقدی نیامد تا کارگشایی صورت گیرد و در استان هم بر موضوع اتمام پروژه‌های نیمه کاره تاکید داریم و طرح جدیدی نمی‌توان تعریف کرد به جز طرح‌ها و پروژه‌های شهری.

وی بیان داشت: در شرایطی که هستیم باید مشارکت خصوصی و بخش خصوص را به معنای اساسی فعال کنیم، البته بخش‌های دولتی خیلی تلاش کردند تا مشکلات را از پیش پای مشارکت‌های بخش‌های خصوصی بردارند و موضوع راه اندازی پنجره واحد و تسهیل سرمایه گذاری در استان مطرح شد ولی عملاً این بروکراسی‌های موجود باعث می‌شود کارها خیلی سخت دنبال شود. در عین حال تلاش کردیم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکسری فعالیت‌هایی را نهادینه کنیم تا سرمایه گذاران به راحتی ورود پیدا کنند.

استاندار مازندران، با بیان اینکه در پسا برجام اتفاقات خوبی در کشور افتاد و هیات های زیادی ایران و حتی به استان آمدند، افزود: با حضور یک هیات نمی‌توان انتظار یک کار بزرگ را داشت بلکه این مسیر نیاز به گفتمان سازی دارد.

فلاح جلودار، گفت: دانشگاه‌های ما با وجود ظرفیت‌های علمی بالایی که در رشته‌های مختلف پزشکی، فنی و مهندسی و ... دارد لذا بایستی این استعدادهای قابل در حوزه همکاری‌های بین المللی خود را نشان دهد.

وی، اظهار کرد: با وجود نبود اعتبار تلاش کردیم در حوزه مختلف کار کنیم و وقت بگذاریم تا همه بخش‌های استان در کنار هم قرار گیرند و همکاری کنند.

استاندار مازندران، دانشگاه مازندران تاکید کرد: دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه مادر، بایستی چتر پوششی خود را برای همه دانشگاه‌های استان فراهم کند و این مطالبه استانی ما از دانشگاه مازندران است.

فلاح جلودار، در ادامه با بیان اینکه اگرچه اعتبار و بودجه یک درصدی بخش پژوهشی تخصیص پیدا نمی‌کند و البته رقم جدی نیست، ادامه داد: ولی با وجود این کمبودها در بخش آی تی و آی سی تی در استان در مدت دو سال بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و در عین حال هزینه مازندرانی در این بخش ۷۰۰ میلیارد تومان است که بایستی بر این هزینه بزرگی که مردم استان صرف می‌کنند برنامه ریزی‌های در زمینه تولید و نیازهای استان صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص از ظرفیت ۱۸ شرکت بزرگ کشور که در حوزه "آی تی "و "آی سی تی" فعال هستند کمک گرفتیم تا به شرکت‌های استان کمک کنند و در حوزه ایجاد اشتغال پایدار در استان در بخش‌های یاد شده فعالیت کنند.

استاندار مازندران، یادآور شد: کارگروهی را در دانشگاه‌ها در حوزه آی سی تی با حضور نخبگان استان و با مسئولیت رییس بنیاد نخبگان استان فعال کردیم تا از ظرفیت‌های همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های استان در این بخش استفاده شود.