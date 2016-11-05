آمریکا موصل را برای انتخابات خود گروگان گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری با اشاره به اینکه ائتلاف غربی ها علیه داعش از ابتدا یک شوی تبلیغاتی بود و آنها اراده ای برای برخورد با این گروهک تروریستی نداشتند، گفت: رفتارهای مشکوک آمریکا در عملیات آزادسازی موصل بیشتر از هر چیزی انگیزه انتخاباتی برای تاثیرگذاری بر آرای مردم آمریکا دارد.

وی با بیان اینکه در هیات حاکمه آمریکا اراده ای برای نابودی داعش وجود ندارد، گفت: سیاست قطعی نظام سلطه دامن زدن به درگیری‌ها در جهان اسلام برای انحراف افکار عمومی از غده سرطانی رژیم صهیونیستی است؛ از این رو دولت آمریکا می کوشد با کوچاندن گروهک تروریستی داعش از موصل عراق به سمت مرزهای شرقی سوریه مانع از نابودی کامل آنها شود.

سردار جزایری در همین زمینه با انتقاد از سیاست های تفرقه افکنانه و تنش‌زای برخی کشورهای منطقه در همراهی با اقدامات کینه‌توزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آل سعود و شرکایشان با حمایت های همه جانبه از تکفیری‌ها در همان زمین و نقشه ای بازی می کنند که نظام سلطه طراحی کرده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در بخش دیگری از این گفتگو ضمن حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم، وحدت و یکپارچگی اقوام و مذاهب اسلامی در این کشور را مورد تایید قرار داد و گفت:حمایت از تمامیت ارضی کشور عراق و اتحادیه شیعه و سنی همواره از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال این کشور بوده و خواهد بود.

سردار جزایری همچنین سیاست های‌ توسعه‌طلبانه برخی دولت‌ها و گروه ها در مرزهای عراق را تقبیح کرد و گفت: استقلال و تمامیت ارضی عراق خط قرمز دولت و ملت این کشور به حساب می آید و هیچ کس حق خدشه دار کردن آن را ندارد.

وی در ادامه به جنایات وحشیانه و ددمنشانه گروه تروریستی داعش در آموزش کودکان و نوجوانان برای عملیات انتحاری اشاره کرد و افزود: با اطلاعات و مدارکی که از فعالیت های تروریستی و خرابکارانه این گروهک جنایتکار و کودک کش به دست آمده است معلوم شده داعش در حالی که به روزهای اضمحلال و نابودی خود نزدیک می شود تعدادی کودک خردسال و نوجوان را در اردوگاه های خود تحت آموزش‌های عملیات انتحاری قرار داده است تا از آنان به منظور انجام عملیات تروریستی و منفجر نمودن اماکن حساس و شلوغ استفاده نماید.

سردار جزایری اضافه کرد: اقدامات وحشیانه و جنایت‌های دور از انسانیت و ضدبشریت داعش از همان روزهای نخستین شکل‌گیری بروز و ظهور داشته است و اسناد و مدارک بیشمار نیز در این خصوص وجود دارد لیکن سازمان های به اصطلاح مدافع حقوق بشری چشم خود را همواره به روی حقایق بسته اند و تاکنون شاهد موضع گیری و اقدام مفید و موثر در این خصوص نبوده ایم.

وی ضمن تاکید بر این نکته که مجموعه تحولات گوناگون در منطقه با هدف کنترل بیداری اسلامی و دادن تنفس مصنوعی به رژیم رو به اضمحلال صهیونیستی صورت می گیرد، گفت: مقاومت و ایستادگی تنها راه نجات بخش ملت های اسلامی در مقابله با نظام سلطه است و هر گونه تلاش برای انحراف از مسیر ایستادگی و مقاومت محکوم به شکست است.