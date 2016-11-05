«تهران ۲۰» از نیمه آبان در شبکه پنج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین رضوی تهیه کننده برنامه «تهران۲۰» درباره رویکرد این برنامه گفت: «تهران ۲۰» هر هفته یکی از موضوعات اجتماعی و شهروندی مرتبط با زندگی مردم در کلانشهرها و تهران را از زوایای مختلف در بخشهای مختلف این برنامه تحلیل و بررسی می کند.
وی ادامه داد: این برنامه روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به مدت ۵۵دقیقه ساعت۲۰ از شبکه پنج پخش خواهد شد و اجرای این برنامه به عهده هیراد حاتمی است.
بخش گفتوگوی برنامه با اجرای محمد دلاوری است و بخش خبری برنامه هم به عهده حسین کلهر خواهد بود.
تهیهکننده برنامه «تهران ۲۰» درباره ساختار این برنامه گفت: فصل جدید برنامه مانند گذشته صرفا یک برنامه گفتوگومحور نیست و دارای بخش های مختلفی از جمله گفتوگو با مسئولان و کارشناسان به مدت ۲۰ دقیقه، سرمقاله، خبر، مستند، گزارش مردمی، پیگیری نظرات ، مطالبات مردم و موشن گرافیک و... است.
انتخاب موضوعات در گروه فکری برنامه "تهران ۲۰" انجام میشود و ترافیک، آلودگی هوا، حقوق شهروندی، حاشیهنشینی، آموزش و پرورش و.... از جمله موضوعات این برنامه است.
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