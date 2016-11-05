نخست وزیر لیبی: داعش در سرت به محاصره درآمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، فایز السراج نخست وزیر لیبی اعلام کرد: داعشی ها در منطقه محدودی در شهر سرت به محاصره درآمده اند.

وی بیان کرد: واقعیت این است که تعیین موعد آزاد سازی سرت کاری بسیار دشوار است اما شاهد تحولات مثبت بسیاری هستیم. داعشی ها در منطقه محدودی به محاصره درآمده اند و انتظار شنیدن اخبار خوب ظرف هفته جاری را دارم.

السراج تاکید کرد: داعش یا دیگر گروههای تروریستی، همواره در مناطقی که پس از سال ۲۰۱۱ شاهد مشکلات سیاسی بوده است فعال شده است. در لیبی پس از سال ۲۰۱۱ مشکلات سیاسی بزرگی به وجود آمد و داعش فرصت را غنیمت شمرد و بر بخشهایی از کشور مسلط شد.

وی گفت: یکی از چالشهای کنونی ما برای برقراری ثبات، جنگ ضد داعش است ما از آمریکا و دیگر کشورها کمک گرفته ایم.