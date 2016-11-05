به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز بزرگداشت کتاب، کتاب خوان و کتاب دار با بیان اینکه اقداماتی از سوی اداره کل کتابخانه ها از ۱۶ تا ۲۷ آبان ماه به مناسبت بیست و چهارمین هفته کتاب برگزار می شود، اظهار داشت: در این هفته از خادمان فرهنگی تقدیر خواهد شد.

زارعی با اشاره به برگزاری نشست هایی در صدا و سیمای مرکز همدان به مناسبت هفته کتاب، عنوان کرد: اطلاع رسانی در فضای مجازی از جمله برنامه های اداره کل کتابخانه ها به شمار می رود.

وی با بیان اینکه تولید گزارش های رادیویی و تلویزیونی و برنامه های فرهنگی در راستای ترویج کتابخوانی در اولویت برنامه های اطلاع رسانی قرار دارد، عنوان کرد: ترویج کتاب خوانی در کل استان و مناطق شهری و روستایی مورد توجه قرار دارد.

زارعی بااشاره به اینکه با سایر دستگاه های اجرایی استان همدان در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرها و روستاها، تعاملاتی صورت گرفته است، به نصب بنر و پوستر در فضای داخلی و خارجی کتابخانه های استان همدان با موضوع ترویج کتابخوانی اشاره کرد و یادآور شد: نرم افزار «سامان» با همکاری کمیته پژوهش هفته کتاب شکل گرفته است.

وی بابیان اینکه افراد می توانند با نصب این نرم افزار در تلفن همراه و کامپیوتر، منابع اطلاعاتی را جستجو کنند، گفت: نحوه استفاده از سیستم جستجو این نرم افزار به ثبت نام کنندگان و اعضای کتابخانه ها آموزش داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد پایگاه های اطلاعاتی نیز برای آشنایی محققان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: محققان می توانند به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه، اطلاعات دارای منبع و مورد تأیید را از پایگاه های اطلاعاتی معتبر دریافت کنند.

گلریزان کتاب توسط خیرین در همدان

مدیرکل کتابخانه های استان همدان به تشکیل کمیته خیرین در استان همدان اشاره کرد و بابیان اینکه گلریزان کتاب از جمله برنامه های این کمیته است، گفت: خیرین در این راستا کتاب هایی را خریداری می کنند و در اختیار کتابخانه ها قرار می دهند.

وی با بیان اینکه نشست کتابخوان تحت نظر کمیته فرهنگی برگزار می شود، گفت: در این نشست ها، اشتراک منابع اطلاعاتی و کتاب ها در بین کتابخوان ها و کتابداران صورت می گیرد و در این برنامه نقد کتاب به هیچ عنوان مورد نظر نیست بلکه افزایش دانش و اطلاعات از طریق اشتراک منابع مورد توجه است.

زارعی افزود: در نشست کتابخوان ویژه، منابع خاص در بخش های مختلف به اشتراک گذاشته می شود و با توجه به سیر مطالعاتی هر شهرستان، ۹ نشست برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری کارگاه نقد کتاب، کارگاه قصه گویی و رونمایی از کتب تألیف شده از سوی مؤلفین شهرستانها از جمله برنامه های هفته کتاب خواهد بود، عنوان کرد: کتاب «آنهایی که جا ماندند» نیز در این هفته بین سربازان زندان ها توزیع و مسابقاتی در این زمینه برگزار خواهد شد.

راه اندازی قفسه استان شناسی در تمام کتابخانه های همدان

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان از راه اندازی قفسه استان شناسی در تمام کتابخانه های همدان خبر داد و افزود: این قفسه در راستای معرفی استان تشکیل خواهد شد و منابع اطلاعاتی نویسندگان بومی و همچنین کتب مربوط به استان به نمایش گذاشته می شود.

زارعی به بخشودگی جرائم دیرکرد کتاب اشاره کرد و افزود: ثبت نام رایگان کتابخانه ها هرساله در ۲۴ آبان ماه به صورت حضوری انجام می شد اما در سال جاری افراد به صورت غیرحضوری می توانند پیش ثبت نام را انجام دهند و سپس به کتابخانه مراجعه کرده و مدارک خود را تحویل دهند.

وی افزود: افراد می توانند ۲۴ آبان ماه به سامانه اینترنتی مراجعه کرده و اطلاعات خود را در بخش ثبت نام، به ثبت برسانند و از ۲۴ تا ۲۷ آبان ماه به کتابخانه مراجعه و مدارک خود را ارائه دهند.

مدیرکل کتابخانه های استان همدان با بیان اینکه کارگاه قصه گویی و کاردستی نیز برای کودکان و نوجوان عضو کتابخانه ها برگزار خواهد شد، اظهار داشت: جذب کتاب های اهدایی در بخش کتب درسی و کمک آموزشی از جمله برنامه هایی است که در این ایام در نظر گرفته شده و افراد می توانند کتب خود را به کتابخانه های عمومی تحویل دهند.

اهدای ۲۰۰ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های همدان

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳، ۲۰۰ هزار کتاب اهدایی از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تحویل گرفته شده و در حال حاضر یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۱۲۱ نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان وجود دارد.

وی ادامه داد: بیشترین قشر مراجعه کننده به کتابخانه ها به ویژه در روستاها کودکان، نوجوانان و زنان خانه دار هستند.