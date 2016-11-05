ضرورت تهیه و به روز رسانی طرح های شهری در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی، ضمن تاکید بر ضرورت تهیه و به روز رسانی طرح های شهری اذعان داشت: موضوع و مسائل شهرسازی همواره از پیچیده ترین مسائل حقوقی به شمار می رود. به عبارت دیگر شهرها منبع اصلی فعالیت اجتماعات انسانی اند که در این فضاها تعارض میان انسان و طبیعت به حد اعلای خود می رسد.

وی ادامه داد: در این میان هدف شهرسازی و طرحهای آن ایجاد رابطه ای خوب و پایدار میان افراد جامعه با محیط طبیعی و مصنوع (انسان ساخت) آنها است.

وی تصریح کرد: نظم بخشی به ساخت و سازهای شهری از طریق ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی می تواند مهمترین هدف شهرسازی و طرح های تفصیلی و راهبردی تلقی شود.

گورانی افزود: در گذشته که روند تغییر و تحولات و رشد شهرها به کندی صورت می گرفت و امکانات و تنوع ابزارها و مصالح ساختمانی و فناوری و نیز سلایق محدود بود شهرها دارای شکل و سیمای موزون و پایدار بودند. اما امروز که به سبب رشد شهرنشینی و بوجود آمدن محلات ناهنجار و خودرو در شهر ، شهرسازی وظیفه مهم و خطیری را بر عهده دارد.

وی ابراز داشت: ضوابط و مقررات شهرسازی ، نظام کالبدی و فضایی شهر را تعریف می کند و از همین رو همه عواملی را که در شهر به عنوان فعالیتهای شهری عینیت می یابند، تحت تاثیر خود قرار می دهند و در واقع طرحهای شهرسازی فرم فضایی و کالبدی شهرها را تعیین می کنند.

وی در ادامه به اهمیت و تأثیرات تهیه و اجرای طرح های جامع و تفصیلی اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه مبتنی بر برنامه و اهداف از پیش تعیین شده، آینده‌نگری در اداره شهر، پیش‌بینی نیازها و مطالبات نسل‌های آتی، پاسخگویی به نیازها و خلأ‌های موجود، شفاف‌سازی ضوابط و مقررات شهرسازی، معماری، توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، برنامه‌ریزی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری، افزایش رونق اقتصادی برای شهروندان، ارتقای سطح اقتصاد شهری، هویت‌یابی مجدد شهر در تمامی بخش‌ها، تغییر سیما و کالبد شهری، توجه به اصول معماری ایرانی و اسلامی، توسعه و تقویت زیرساخت‌ها، توسعه متوازن و عدالت محور، دستیابی به اهداف شهر سبز، روان و ایمن و در نهایت حرکت به سمت داشتن شهرهای برتر از مهم‌ترین نتایج اجرای این طرح ها خواهد بود.

سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری در بخش دیگری از سخنان خود شهرهای استان هرمزگان را شایسته‌ دستیابی به برترین و بهترین‌ها دانست و از عزم مدیریت شهری برای تسریع در روند توسعه، عمران و آبادانی شهرهای استان در تمامی ابعاد خبر داد.