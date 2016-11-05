لیورپول ممکن است در زمستان بازیکن بخرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه «دنی اینگز» بازیکن تیم فوتبال لیورپول به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو، این فصل از مسابقات لیگ برتر را از دست داد و همچنین غیبت «سادیو مین» برای حضور در جام ملتهای آفریقا در سال جدید، «یورگن کلوپ» سرمربی این تیم احتمال می دهد که این باشگاه در ماه ژانویه به دنبال جایگزین هایی برای این بازیکنان باشد.

کلوپ گفت: تمام وقت بازار نقل و انتقالات را زیر نظر داریم، قطعاً نیاز داریم برای موقعیتهای مختلف آماده باشیم و یکی از آنها مصدومیتها است. پیش از این می دانستیم که جام ملتهای آفریقا را پیش رو داریم، پس نباید تحت تأثیر آن قرار بگیریم یا غافلگیر شویم اما می تواند زمانی اتفاق بیفتد که به استقبال بازار نقل و انتقالات می رویم.

وی همچنین افزود: از نظر تعداد مهاجمان مشکلی نیست. به نظرم سه مهاجم کفایت می کند اما زمانی که سادیو برای بازی های ملی برود یک بال کناری تیم ما کم می شود. باید بگویم که ما بال های زیادی نداریم. «روبرت فیرمینو» می تواند در این پست بازی کند اما در این صورت ما دو مهاجم خواهم داشت. ولی تا ژانویه زمان زیادی داریم و ماه شلوغی خواهد بود. اگر به نیمه نهایی جام اتحادیه راه پیدا کنیم، برای ما شلوغ ترین ماه سال خواهد بود. پس لازم داریم که برای این ماه آماده باشیم.