به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی بعدازظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: گزارش دقیق دستگاه‌های متولی امر مبارزه بخش مهمی از مبارزات صورت گرفته را تداعی می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به بسیاری از تکالیف قانونی بی‌توجهی می‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه در حال حاضر عمده مجاری ورودی کالای قاچاق مجاری قانونی است، ادامه داد: متأسفانه ۸۰ درصد از کالای قاچاق از گمرکات وارد می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان متذکر شد: برای مبارزه با قاچاق کالا قانون مرتبط با آن در سال ۹۲ بازبینی شد و برخی نواقصات را رفع کردند تا جایی که مسئولیت و تکالیف دستگاه‌ها از جمله صنعت و معدن و گمرکات در این قوانین مشخص شده است.

قاصدی با اشاره به ماده ۱۳ این قانون افزود: متأسفانه گمرک و صنعت و معدن با کوتاهی در برخورد با کالای قاچاق بعد از ورود کالا انتظار دارند دستگاه قضایی وارد جریان شده و با متخلف برخورد کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر کالای قاچاق در گمرکات اردبیل و بیله سوار پذیرفته نیست، ادامه داد: به عنوان مثال بازرسی‌ها از ردیف‌های جلویی بار کانتی نر صورت می‌گیرد در حالی که پرونده‌های متعددی از قاچاق مشروبات الکلی و حتی خودروهای مدل‌بالا به دست رسیده است.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید به ضعف گمرک در بررسی دقیق کالاهای ورودی افزود: به دلیل نبود امکانات و تجهیزات مناسب می‌توان به جرئت گفت سه‌چهارم کالاهای ورودی قاچاق است.

به گفته قاصدی نبود یک دستگاه X-RAY در گمرک اردبیل موجب شده بررسی کالاها با مشکل مواجه شود و بسیاری از کالاها از دید بازرسان پنهان بماند.

وی با اشاره به اینکه وظیفه صنعت و معدن در شناسه دار کردن کالاها و تشخیص کالای قاچاق و غیر قاچاق نیز روی زمین مانده است، تأکید کرد: متأسفانه این قوانین از سال ۹۲ مطرح شده اما عملاً اجرا نمی‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید به اینکه یک دستگاه X-RAY به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال می‌تواند تا حد قابل‌توجهی از تخلفات و قاچاق کالا بکاهد، تأکید کرد: خرید این دستگاه مورد تأکید ما است و باید در اولین فرصت اقدام شود.