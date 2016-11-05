به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی که با موضوع بررسی سند کوتاه مدت شهرستان کرمانشاه و چالش‌های آن در استانداری برگزار شد، بالا بودن نرخ بیکاری را چالش یک کرمانشاه دانست.

وی با بیان اینکه در زمینه آموزش عمومی در سال‌های قبل وضعیت کرمانشاه خوب نبوده، افزود: در سال ۹۲ استان کرمانشاه در رده بیست و هفتم استان‌های کشور از حیث رقم معدل دانش آموزان سال سوم متوسطه در امتحانات نهایی با معدل ۱۱.۵ قرار داشت در حالیکه میانگین کشور ۱۲.۵ و بهترین استان یزد با ۱۴.۵ بود.

رازانی بیان کرد: سال ۹۳ به جایگاه بیست و چهارم در بحث ارتقا معدل دانش آموزان سال سوم متوسطه در امتحانات نهایی رسیدیم و هنوز آمار امسال نیامده اما در مجموع ضعیف بودن بحث آموزش را داریم و دانشجویان ما عمدتا به دانشگاه‌های دولتی راه نمی‌یابند و به سمت مراکز غیرانتفاعی می‌روند.

وی با اشاره به نبود زیرساخت لازم در شهرک‌های صنعتی به منظور واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران گفت: تکمیل نشدن زیرساخت‌های شهرک صنعتی زاگرس سبب شده تا زمین صنعتی برای واگذاری به سرمایه‌گذار نداشته باشیم.

رازانی با اشاره به کمرنگ بودن فرهنگ صرفه‌جویی و پس انداز در میان مردم کرمانشاه گفت: به نظر می‌رسد در منطقه غرب کشور وضعیت نامطلوبی به لحاظ فرهنگ پس انداز وجود دارد.

وی به پایین بودن نرخ پس انداز در استان کرمانشاه اشاره و بیان کرد: سرانه فضای ورزشی در کرمانشاه پایین است و با متوسط کشوری فاصله دارد از سوی دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی و اعتیاد در این منطقه بالاست.

استاندار کرمانشاه در ادامه افزود: در سفر رئیس جمهور به استان ۴۰ میلیارد تومان به منظور حل درازمدت مشکل آب شرب کرمانشاه اختصاص یافت.

وی مشاغل نامتناسب با زیست شهری از دیگر چالش‌های کرمانشاه بیان کرد و گفت: قرار گرفتن برخی مراکز نظامی در طرح‌های توسعه‌ای کرمانشاه از دیگر بحث‌هاست و با توجه به بزرگ شدن شهر فاصله مناسب پادگان‌ها از شهر لازم است.

رازانی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر کرمانشاه وجود دارد، اظهار کرد: استان کرمانشاه طی ۱۰ سال گذشته در بحث آموزش عالی و زیرساخت‌های دانشگاهی رشد داشته است.

استاندار کرمانشاه همچنین بیان کرد: اینکه تنوع قومیت عامل توسعه شهر کرمانشاه است یا مانع آن، محل اختلاف است.

وی افزود: استان کرمانشاه استانی مهاجر فرست است اما شهرستان کرمانشاه تراز آن مثبت است و بیشتر مهاجرپذیر می‌باشد.

رازانی رودخانه قره سو را هم فرصت و هم تهدیدی برای شهر کرمانشاه دانست و گفت: دهکده المپیک جزو قابلیت‌های خاص شهر کرمانشاه است و در کشور ۵ نمونه از دهکده المپیک وجود دارد.

وی بیان کرد: کرمانشاه ظرفیت خوبی در زمینه ورزش‌های قهرمانی و مدال آوری و عمدتا انفرادی دارد و جزو قابلیت‌هاست.

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: کرمانشاه شهری است که به سبب بزرگ بودنش این جاذبه را دارد که نخبگان از لایه‌های مختلف اعم از افراد توانمند مالی و متخصصان و پزشکان، این شهر را برای اشتغال و محل زندگی بپذیرند.

رازانی در خصوی اینکه آیا پالایشگاه کرمانشاه در داخل بافت شهری اثرات سوء محیط زیستی دارد یا خیر، گفت: خط لوله از عسلویه تا اینجا آمده و می‌توان گف کامیون‌هایی که در محوطه پالایشگاه اقدام به بارگیری می‌کنند الودگی ترافیکی و صوتی و ترافیکی و زیستی دارند.

وی همچنین به مشکلات شبکه برق کرمانشاه اشاره کرد و افزود: شبکه توزیع برق ما به دلیل هوایی و فرسوده بودن آسیب پدذیر است.