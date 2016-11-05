عامل ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی دستگیر شد

سرهنگ اکبر امینی در گفتگو با مهر از دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی خبر داد و گفت: با مراجعه شهروند همدانی و در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر تهدید و اخاذی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا همدان افزود: در تحقیقات اولیه شاکی اظهار داشت که به طور اتفاقی در شبکه اجتماعی با فردی آشنا شدم و بعد از مدتی وی اعتماد مرا جلب کرد و از من چند عکس گرفت و بعد از ارسال عکس ها، نامبرده مرا مورد تهدید قرار داد و در عوض پخش نکردن عکس ها درخواست پول کرد.

وی اظهار داشت: با انجام اقدامات فنی و به کار گیری شگرد های خاص پلیسی، فرد با هویت معلوم شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه ای دستگیر شد.

سرهنگ امینی گفت: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد متهم از همکلاسی های شاکی است که پس از دستگیری در مواجهه با ادله و مستندات انکارناپذیر رایانه ای صراحتا به بزه انتسابی اقرار و عنوان کرد چند ماه پیش به طور ناشناس با شاکی ارتباط برقرار کردم و بعد از تحویل عکس ها به خاطر کسب منافع مالی وی را تهدید و درخواست مبلغی کردم.

رئیس پلیس فتا همدان تاکید کرد: شهروندان باید در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری، لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.