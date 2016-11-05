برنامه ششم توسعه برپایه آمایش سرزمین تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن فولادی عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان گلستان، اظهار کرد: آمایش سرزمینی بر توسعه همهجانبه و متوازن بر اساس ظرفیتها و قابلیتها استوار است.
وی افزود: درواقع برنامه آمایش سرزمینی همان اقتصاد مقاومتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بدان اشاره دارند اما کمتر شنیدهایم کسی آن را برجسته کند.
عضو هیئتعلمی دانشگاه UCL انگلستان بابیان اینکه ایران ازنظر برنامهریزی از بسیاری از کشورها جلوتر است، ادامه داد: برنامهریزی در کشور دارای سابقه طولانی است.
وی با یادآوری اینکه برنامهریزیهای هفتساله به برنامهای پنجساله تبدیلشده است، اضافه کرد: از دوران پیش از انقلاب اسلامی تاکنون ۱۴ برنامه در کشور تهیه شد که دو برنامه اجرایی نشده است.
فولادی بابیان اینکه در تدوین برنامه ششم، آمایش سرزمینی موردتوجه جدی قرارگرفته است، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی که یک مسئله جدی در کشور است چیزی جز آمایش سرزمین نیست.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار است به رشد و توسعه برسیم باید قابلیتهای هر منطقه را برای رسیدن به توسعه مشخص کنیم، متذکر شد: آمایش سرزمین باید یک برنامه جامعنگر باشد و توسعه منطقهای، هماهنگی بین بخشی و برقراری ارتباط هماهنگ توسعه منطقهای و بخشی را مدنظر قرار دهد.
فولادی با تأکید بر اینکه برای این کار باید موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور مشخص شود، خاطرنشان کرد: شناسایی قلمروهای خاص، اولویتبندی مناطق در توسعه و فعالیتهای محرک رشد اقتصادی در استانها نیز باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
وی به آمایش سرزمینی گلستان اشاره کرد و گفت: آمایش سرزمین استان و شهر گرگان بسیار باهم در ارتباط هستند تا جایی که میتوان گفت این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
مشاور عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تأکید بر اینکه آمایش سرزمینی سرنوشت توسعه منطقه و استان را رقم میزند، متذکر شد: برای نخستین بار تلاش کردیم در برنامه آمایش سرزمینی کشور به زبان سرزمین صحبت کرده و برنامهها را بر مبنای مشکلات و معضلات همان منطقه پیریزی کرده و فعالیتهای محرک رشد اقتصادی و توسعه منطقهای در استانها را مشخص کنیم.
فولادی تأکید کرد: تقویت بنیانهای نهاد آمایش سرزمینی باید به جد پیگیری و سیستم نظارت مستمری نیز برای آن در نظر گرفته شود.
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