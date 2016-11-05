استحکامات داعش در شرق موصل ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عبدالغنی الاسدی از فرماندهان نیروهای مبارزه باتروریسم عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی در حال پیشروی به سوی موصل سریع تر از انتظار هستند.

وی افزود: نیروهای عراقی پیشروی های زیادی داشته اند. استحکامات داعش در شرق موصل تاکنون ضعیف تر از وضع آنها در الرمادی بوده است. احتمال عقب نشینی داعش به کرانه غربی رود دجله وجود دارد.

الاسدی با اشاره به بازپس گیری روستاها و مناطق زیادی از شروع عملیات آزاد سازی موصل اعلام کرد: پیشروی ها فراتر از حد انتظار بود و در ساعات کمتری از برنامه ریزی شده برای آن دستاوردهای زیادی محقق شد.

وی افزود: نیروها از همه محورها در حال حرکت به سوی شهر هستند اما در محور شرقی دستاورهای بیشتری به دست آمده است.