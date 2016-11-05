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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

ارائه تورهای ارزان قیمت به بازنشستگان کشوری

ارائه تورهای ارزان قیمت به بازنشستگان کشوری

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی بر لزوم ثبات تفکر مدیریتی در صندوق های بازنشستگی، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد تاوتلی گفت: به منظور ‏حمایت از بازنشستگان کشوری و افزایش رفاه بیشتر برای این عزیزان، تفاهم نامه ای با صندوق ‏بازنشستگی کشوری به امضاء رسیده تا ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری از تورهای مسافرتی ارزان ‏قیمت این شرکت استفاده کنند. ‏

تاوتلی تصریح کرد: با حمایت های دولت تدبیر و امید و دریافت مصوبات لازم از هیات وزیران، ‏ضمن اختصاص بودجه ای به صندوق بازنشستگی کشوری در این خصوص، بخشی از هزینه های سفر ‏بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از محل اعتبارات پیش بینی شده تأمین می شود که همین امر ‏زمینه بهره مندی بازنشستگان را از سفرهای ارزان قیمت فراهم می کند. ‏

وی یادآور شد: بازنشستگان کشوری واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی ‏کشوری، سایت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی یا وب سایت رسمی شرکت سفر کارت ملی، ‏در تورهای ارزان قیمت ثبت نام کرده و از این تسهیلات بهره مند شوند.‏

کد مطلب 3815996

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