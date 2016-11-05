ارائه تورهای ارزان قیمت به بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد تاوتلی گفت: به منظور حمایت از بازنشستگان کشوری و افزایش رفاه بیشتر برای این عزیزان، تفاهم نامه ای با صندوق بازنشستگی کشوری به امضاء رسیده تا ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری از تورهای مسافرتی ارزان قیمت این شرکت استفاده کنند.
تاوتلی تصریح کرد: با حمایت های دولت تدبیر و امید و دریافت مصوبات لازم از هیات وزیران، ضمن اختصاص بودجه ای به صندوق بازنشستگی کشوری در این خصوص، بخشی از هزینه های سفر بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از محل اعتبارات پیش بینی شده تأمین می شود که همین امر زمینه بهره مندی بازنشستگان را از سفرهای ارزان قیمت فراهم می کند.
وی یادآور شد: بازنشستگان کشوری واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری، سایت شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی یا وب سایت رسمی شرکت سفر کارت ملی، در تورهای ارزان قیمت ثبت نام کرده و از این تسهیلات بهره مند شوند.
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