زندگی در قلمرو داعش چگونه است؟

انتخاب نوشت: اسناد و پوسترهایی که در روستاهای شمالی توسط نیروهای عراقی از داعشی‌ها به دست آمده است، یک سیستم حکومتی سختگیر و خشن را نشان میدهد که شبه نظامیان داعشی در آن ها فلسفه اقدامات افراطی خود را شرح داده اند.

اسناد و مواد چاپ شده دیگری نیز پیدا شد که با آرم داعش ثبت شده بود و در دفاتر حکومتی داعش، توسط اعضای این گروه تا چند روز پیش مورد استفاده قرار میگرفت. یکی از اعضای نیروهای عراقی به رویترز گفت: این اسناد متعلق به داعش است، اگر چه آن ها به طور مستقل تایید نشده است.

نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه های کرد چند روستا و شهر را در طول حمله به شهرستان موصل، آخرین سنگر داعش، در این کشور به دست گرفته اند.

هنگامی که داعش از طریق شمال در سال ۲۰۱۴ اعلام خلافت خود را اعلام کرد، برخی گروه های سنی معتقد بودند که دولت حاکم که شیعی بود، نسبت به آنها عدالت را رعایت نمی کند و اعتراضاتی نسبت به این دولت داشتند. اما این درخواست ها و اعتراضات موجب شد داعش با تفکر قرون وسطایی خود با نیروهایی بی رحم بر سر کار بیایند و سر هر کسی را که حریف تلقی کنند از تنش جدا نمایند.

داعش در دیکته کردن آنچه که رفتار مناسب برای شهروندان خلافت خود می داند، از هیچ کوششی دریغ نمی کند و با تمام ابزاری که در اختیار دارد به تبلیغ این نوع تفکر و برداشت منحرف از اسلام می‌پردازد. مثلا با انتشار بروشور و دفترچه های راهنما، سبک زندگی مورد نظر خود برای جوانان و ... را تبلیغ می کند.

از سوی دیگر، تخطی از قوانین آن مجازات های شدیدی مانند شلاق زدن عمومی یا اعدام در پی دارد. چند روستایی که به تازگی از مناطق داعش موفق به فرار شده اند صحت این اخبار را تایید می کنند.

به طور مثال جزوه ای از موصل به دست آمده است. جزوه ای پنج صفحه ای با تصاویر دستبند طلا، حلقه های الماس و گندم، که دستورالعمل هایی در مورد نحوه دادن صدقه و تعهد در اسلام را بازگو می کند و عدم التزام به آن‌ها جریمه در پی خواهد داشت.

بر خلاف القاعده، سلف داعشی‌ها در عراق، دولت اسلامی نام خود را در دنیای جهادی ها به عنوان اولین گروه شبه نظامی مطرح کرده است که موفق به تصرف مقدار قابل توجهی از زمین های خاورمیانه، نگهداری از آن ‌ها و سپس راه اندازی یک دولت شده است.

همچنین اخیرا جزوه‌ای صورتی و قرمز شامل ۳۲ پرسش و پاسخ در مورد چگونگی برخورد با زنان اسیر که توسط داعش منتشر شده بود، به دست آمده که توسط یکی از مسئولان مذهبی ارشد این گروه تروریستی برای توزیع زنان اسیر در میان مبارزان تدوین شده است. بر اساس این جزوه زنان غیر مسلمان می توانند به عنوان برده جنسی مورد استفاده قرار بگیرند.

ستیزه جویان داعشی می توانند دو خواهر را به عنوان کنیز خود بگیرند اما فقط با یکی از آن ها می توانند رابطه جنسی داشته باشند. در این جزوه همچنین ذکر شده است که دختران نابالغ را نیز می توان به عنوان کنیز گرفت.

پس از اوج گیری قدرت داعش و تسلط این گروه بر مناطق ایزدیان، هزاران زن ایزدی به عنوان برده جنسی به اسارت نیروهای داعش درآمدند.

تحت قوانین دولت اسلامی، زنان باید اغلب در خانه بمانند و یا با پوشاندن سر تا پا با پوششی سیاه و سفید از خانه خارج شوند. مردان نیز باید پوشش مناسب و ریش بلند داشته باشند.

یکی از جزوات داعش به تعریف یک ریش مناسب و جزییات آن می‌پرازد.

اخیرا نیز شنیده شده بود که در مناطق تحت حکومت داعش، اینترنت و موسیقی و تلفن های همراه ممنوع هستند. البته داعشی ها با انتشار پوسترهایی به ذکر دلایل این ممنوعیت پرداخته بودند و برای هر مورد چندین دلیل را در بروشورها و پوسترهای خود ذکر کرده بودند.