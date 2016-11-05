به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر شنبه در جلسه تکمیل شبکه مراقبتهای نوین سلامت در کلان شهرها که در فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد، با ابراز خرسندی از اینکه در حوزه بهداشت و سلامت به خوبی عمل کردهایم، اظهار کرد: قبل از سال ۹۴ برنامههای خانههای روستایی را تکمیل کردیم زیرا اولویت ما مناطق محروم است، بنابراین ابتدا به روستاها و سپس به شهرها رسیدگی شد و دولت قبل از اینکه شبکههای شهری را تکمیل کند شبکههای روستایی را تکمیل کرد.
وی افزود: در شبکههای بهداشت، درمان و در حوزه تحول سلامت ۱۰۰ درصد برنامهها را انجام دادیم و در حاشیه شهر مشهد، تعداد ۳۱ واحد خدمات مدنظر بود که ۲۶ واحد آن اجرایی شد، اما خوشبختانه در طرح سلامت تعداد ۴۱ واحد تصویب و اجرایی شد، همچنین بعد از اجرای طرح ۱۱۶ برنامه تصویب شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مسئله رسیدگی به بهداشت و درمان فقط در حوزه وظایف وزیر بهداشت نیست بلکه تمامی مردم و دستگاهها باید در این زمینه تلاش و مشارکت کنند تا به آن نتیجه مدنظر برسیم، عنوان کرد: بحث توسعه جادههای روستایی را اصلاح کردیم و بیش از ۵۰۰ کیلومتر راه احداث شد اما متاسفانه با افزایش آمار تصادفات جادهای مواجه شدیم .
وی تصریح کرد: آموزش سلامت روح و روان در حوزه پزشکی جای خود را باز کرده تا متخصصان این امر خدمات لازم را به مردم ارائه بدهند، زیرا گاه بهدلیل عدم کنترل خشم شاهد مشکلات بسیار و عواقب بعدی آن هستیم.
رشیدیان درباره دیگر اقدامات انجام شده در خراسان رضوی در حوزه سلامت گفت: ۶۷۰ تخت بیمارستانی تحویل داده شده و دو هزار و ۱۰۰ تخت بیمارستانی دیگر در حال ساخت و تکمیل است که امیدواریم تا پایان دولت یازدهم مورد بهره برداری قرار گیرند.
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