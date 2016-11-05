مبارزه با عرضه کالای قاچاق در اردبیل تشدید شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده بعدازظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: با وجود تلاش دستگاه‌های متولی برای کنترل فروش کالای قاچاق لازم است در مبارزه با عرضه کالای قاچاق اقدامات تشدید شود.

وی با تأکید به اینکه واسپاری مبارزه با عرضه به خود اصناف نمی‌تواند راهگشا باشد، متذکر شد: لازم است برای مبارزه با عرضه کالای قاچاق در بین دستگاه‌های متولی نگاه ویژه ایجاد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان معتقد است هر قدر تقاضا برای کالای قاچاق وجود داشته باشد قاچاق نیز اتفاق خواهد افتاد و لازم است با فرهنگ‌سازی نسبت به کاهش تقاضا نیز اقدام شود.

نجف زاده با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مبارزه با کالای قاچاق از مبادی ورودی تا عرضه ادامه داد: در مدتی که طرح مبارزه تشدید شد متأسفانه اجناس قاچاق با رشد همراه بود که نشان می‌دهد باید به سطح عرضه توجه داشت.

وی افزود: بر اساس اعلام نظر علما هر گونه خریدوفروش کالای قاچاق حرام محسوب می‌شود و ما تلاش کردیم با این رویکرد در راستای کاهش کالای قاچاق در بازار فرهنگ‌سازی داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به ضرورت همکاری و تعامل دستگاه‌ها در امر مبارزه تأکید کرد و افزود: در واقع به دلیل اینکه پدیده قاچاق با تغییر شیوه از سوی قاچاقچیان همراه است لازم است مبارزات نیز با حساسیت و دقت همراه شود.