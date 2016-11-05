کدام دستیار صوتی دیجیتال بهتر است؟

خبرآنلاین نوشت: در این مقایسه از گوشی آیفون SE برای تست سیری/Siri، از گوشی گوگل پیکسل ایکس آل برای گوگل اسیستانت، از لنوو تینک پد ایکس وان یوگا برای کورتانا (دستیار صوتی مایکروسافت) و از آمازون اکو دات برای دستیار صوتی الکسا بهره برده است.

همچنین موارد آزمایش‌شده شامل Travel، Email، Messaging، Sports، Music، Weather، Calendar، Social، Translation، Basic tasks، General knowledge، Personality بودند.

برنده در بخش سفر: گوگل اسیستانت

سؤال در مورد ترافیک: برنده گوگل اسیستانت

رزرو کردن پرواز: برنده گوگل اسیستانت

فراخوان تاکسی آنلاین اوبر: برنده سیری (کورتانا و الکسا پشت سر سیری)

ارسال ایمیل به چند آدرس مختلف: برنده گوگل اسیستانت

فراخوان ایمیل جدید: برنده سیری

درخواست خواندن ایمیل: برنده سیری

مرور پیام‌های جدید: سیری برنده اول / گوگل اسیستانت و کورتانا هم پشت سر سیری

درخواست پیامک‌های جدید: برنده سیری

خواندن توئیت ها: برنده الکسا

پرسش درباره آخرین خبر مسابقه بیس‌بال: برنده سیری

پرسش درباره برنده لیگ برتر: هیچ‌کدام از ابزار برنده نشدند!

درخواست اجرای یک آهنگ: الکسا

درخواست پخش موسیقی بیشتر: الکسا

پخش موسیقی از روی لپ تاپ : سیری و کورتانا

پرسش از آب و هوای فردا: گوگل اسیستانت

سوال: آیا این هفته نیاز به چتر دارم؟ : برنده سوال گوگل اسیستانت

درخواست ست کردن ملاقات با مادر برای وعده شام چهارشنبه : برنده سیری

درخواست در اطراف من چه می گذرد؟ برنده: الکسا

پیدا کردن رستوران چینی نزدیک: برنده سیری

رزرو کردن رستوران چینی: برنده سیری

کتابخانه اسپانیایی کجاست؟: برنده گوگل اسیستانت

درخواست های معمولی مانند باز کردن یک اپ، کنسل کردن آلارم، تعویض زمان قفل شدن اسکرین: برنده سیری و الکسا

پرسش درباره سخنران بعدی مجلس نمایندگان: برنده الکسا

پرسش درباره خبر روز: گوگل اسیستانت

جوک بگو: همه دستیارهای تست شده برنده شدند

گوگل اسیستانت و کورتانا در کامنت گذاری روی درخواستها از سایر دستیارها بهتر عمل کردند.

اجرای گیم: برنده گوگل اسیستانت

نتیجه:

اغلب دستیارهای دیجیتالی تست شده هنوز در مرحله رشد هستند.

گوگل اسیستانت که از بقیه جدیدتر است، تقریبا عملکرد بهتری دارد.

برای داشتن دستیار خوب باید مکان خود را بگویید و اطلاعات شخصی بیشتری را به اشتراک بگذارید تا جواب بهتری دریافت کنید و این یعنی نقض حریم خصوصی توسط خود!